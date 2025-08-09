Turkish Airlines lanza una oferta para entrar en la española Air Europa

La aerolínea Turkish Airlines anunció su intención de lanzar un proceso de compra de un paquete minoritario de acciones de la compañía aérea española Air Europa, según informaron medios turcos. Con esa oferta vinculante, la compañía turca pretende lograr un crecimiento rápido en el mercado latinoamericano, crear nuevas fuentes de ingresos y aumentar la diversidad operativa regional, tal y como informó ayer HavaHaber, un medio especializado en el mercado de la aviación.

Turkish Airlines señaló que sus estudios de viabilidad mostraron que, dentro de la estrategia de crecimiento hasta 2033, la combinación de su red global de conexiones aéreas con la fuerte presencia de Air Europa en España y América Latina, en los segmentos de pasajero y carga, «puede contribuir a lograr un crecimiento rápido y a gran escala» en esta región del mundo.

«En este contexto, nuestra empresa ha decidido presentar una oferta vinculante a Air Europa para la adquisición de una participación minoritaria. Si se produjera alguna novedad que pudiera afectar a las decisiones de nuestros inversores, se harían públicos los anuncios necesarios», concluía la declaración de la aerolínea turca.

A mayores, varios medios turcos informaban de que tanto la alemana Lufthansa como la francesa Air France perdieron interés en adquirir Air Europa, lo que dejaría a priori a Turkish Airlines sin competidores en esa operación.

La compañía de bandera turca se precia de ser la aerolínea que vuela a más países del mundo. Y es que el Estado turco controla el 49,12 % de las acciones, asumiendo una mayoría accionarial mientras que el resto se gestionan en abierto en la bolsa.