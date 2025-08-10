El Gobierno vigila el consumo de luz y de agua de los centros de datos digitales

Los centros de datos se han convertido en las grandes factorías de la revolución digital. Instalaciones cruciales con miles de servidores informáticos para hacer posibles los servicios digitales y para conectar a las compañías con sus clientes. La imparable transformación digital exige un despliegue cada vez mayor de capacidad de procesamiento de datos por la gestión de los datos en la nube, por el big data o por la inteligencia artificial. Y España se ha convertido en un mercado preferente de gigantes tecnológicos para instalar sus enormes búnkeres digitales.

La expansión de nuevos data centers se topa con un problema de sostenibilidad, porque son instalaciones que consumen mucha electricidad y mucha agua para su refrigeración. Y el Gobierno se dispone a poner bajo vigilancia el impacto ambiental de estas instalaciones bajo amenaza de negarles el acceso para enchufarse a la red eléctrica si no garantizan su eficiencia, y también pretende pedirles cuentas de su capacidad para favorecer económicamente a los territorios que se localizan y para generar empleo.

El Ministerio para la Transición Ecológica prepara un real decreto para regular de manera efectiva toda la información que las compañías tecnológicas que explotan centros de datos han de remitir al Ejecutivo español y para fijar nuevos criterios de sostenibilidad energética y económica, como parte de la transposición de la nueva directiva europea de eficiencia energética vinculada a losdata centers.

Solo quedan exentos de estas obligaciones de facilitar información y ser publicada abiertamente los centros de datos destinados exclusivamente a materias de la defensa y de protección civil.

