La creación de empresas crece un 15% en junio, el mejor registro en 18 años

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 15% en junio respecto al mismo periodo de 2024, hasta sumar un total de 10.964 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2007, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que recoge la agencia Europa Press. Con el ascenso interanual de junio, la creación de empresas acumula tres meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril y un 36,9% en mayo.

Para la creación de las 10.964 empresas el pasado mes de junio se suscribieron casi 442,2 millones de euros, lo que supone un 6,2% menos que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 40.332 euros, bajó un 18,4%.

Por su parte, la disolución de empresas subió un 1,4% interanual en el sexto mes del año, con 1.582 sociedades desaparecidas.

De las 1.706 empresas que se disolvieron en junio, el 79,9% lo hicieron voluntariamente.

El 20,3% de las sociedades mercantiles que se crearon en junio se dedicaba a actividades inmobiliarias, financieras y de seguros y el 15,7%, al comercio. En cuanto a las sociedades disueltas por actividad económica principal, el 18,2% pertenecía al comercio y el 16,4% a la construcción.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital aumentó un 4,3% en junio en tasa interanual, hasta las 2.262 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones superó los 1.201 millones de euros, cifra un 5,3% inferior a la del sexto mes de 2024 de 2024, mientras que el capital medio fue de 530.985 euros, un 9,3% menos.

En tasa mensual (junio sobre mayo), la constitución de empresas bajó un 17,1%, mientras que las disoluciones descendieron un 7,3%.

En los seis primeros meses del año, el número de nuevas empresas subió un 4,3%, en tanto que el volumen de sociedades disueltas ascendió un 2,4%.

La creación de empresas solo baja en Cantabria y Murcia

Las comunidades autónomas que crearon un mayor número de empresas el pasado mes de junio fueron Madrid (2.578 sociedades), Cataluña (1.950) y Andalucía, donde se crearon 1.835 empresas.

Las regiones que menos sociedades constituyeron en el sexto mes del año fueron La Rioja (30), Navarra (78) y Cantabria (87).

Según Estadística, solo dos comunidades autónomas no crearon el pasado mes de junio más empresas que en igual mes de 2024, destacando Cantabria (-7,4%) y Murcia (-5,1%).

Por contra, el resto presentaron ascensos interanuales en la constitución de sociedades, principalmente, Comunidad Valenciana (+33,6%), País Vasco (+28%), La Rioja (+25%) y Castilla-La Mancha (+23%).

Suscríbete para seguir leyendo