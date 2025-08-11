El fundador de EiDF recurre la sanción de dos millones de euros de la CNMV
Celia López
El expresidente y fundador de EiDF, Fernando Romero, ha presentado un recurso contencioso-administrativo y se mantiene a la espera de que la Audiencia Nacional remita el expediente, según informó el despacho Navas & Cusí en declaraciones que recoge la agencia Europa Press, que lleva su defensa jurídica, en el marco de la sanción de dos millones de euros que le ha sido impuesta por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El bufete de abogados ha recordado que el 9 de agosto de 2024, hace un año, Romero y su empresa Prosol presentaron una reclamación patrimonial al regulador bursátil por la gestión «irresponsable» de la CNMV en la suspensión de la cotización de EiDF. «Es llamativa la celeridad de la CNMV para sancionar y la lentitud para afrontar reclamaciones; pero nos vamos a defender», ha apuntado Fernando Romero.
Multas
Por su parte, el socio-director de Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, ha apuntado que «el derecho administrativo no es ajeno a la exigencia de garantías». «En nuestra opinión, en este caso, se han vulnerado, provocando un daño patrimonial grande a los accionistas. Por eso hemos recurrido y exigimos reparar el daño», ha concluido.
La CNMV ha impuesto multas por un importe total de 6,4 millones de euros a Fernando Romero, expresidente y fundador de EiDF, su hermano Óscar Antonio Romero, así como otras dos personas físicas más, Arkaitz Lozano Hurtado y Enrique Noya Santos, y las sociedades Liquidaciones Vizcaya y Albujón Solar. En concreto, las multas se han fijado por la realización de prácticas constitutivas de «manipulación de mercado en la operativa realizada sobre acciones de Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico durante el cuarto trimestre de 2022».
