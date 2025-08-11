Los salarios en el turismo pierden hasta un 10% de poder adquisitivo en cinco años

Los salarios en las principales ramas del turismo subieron entre un 10,2%, en alojamientos, y un 19,1%, en el área de hostelería, entre diciembre de 2019 y ese mes de 2024, con lo que perdieron poder adquisitivo, ya que la inflación en ese tiempo superó el 21%. Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre salarios corresponden al cierre de 2024, por lo que no se conocen datos oficiales sobre la evolución durante este año.

Solo el sector de las agencias de viajes, con una media salarial de 27.704 euros al año, se sitúa en línea con la media de la economía en su conjunto, donde alcanza los 27.559 euros. Alojamientos y hostelería quedan un 25 y un 39% por debajo de esa media nacional.

En concreto, los sueldos subieron un 10,2% en el sector alojativo, con una media de 20.590 euros brutos al finalizar 2019, y 22.700 euros en 2024.

En el sector de hostelería, los salarios alcanzaron al final de 2024 una media de 16.777 euros brutos, un 19% por encima de los 14.100 del cierre de 2019. Es el área de actividad con los salarios más bajos, un 39% inferior a la media de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas que recoge el INE.

Así, ninguno de los tres segmentos consiguió mantener el poder adquisitivo, porque en el periodo considerado los precios subieron un 21,3%.