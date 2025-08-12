Casi la mitad de los españoles (44%)se identifica como clase media según el barómetro del CIS. Pero su percepción no siempre se corresponde con la realidad. Por ello, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado los sueldos que se corresponden con clase baja, media o alta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la renta mediana española es de 17.162 euros, lo que puede traducirse a 1.430 euros al mes. Con relación a esta cifra, la OCDE ha establecido que la clase baja se corresponde a un 75% de la renta mediana, la clase media entre el 75% y el 200% y la clase alta por encima del 200%.

Clase baja: menos del 75% de la renta mediana.

Clase media: entre el 75% y el 200% de la renta mediana.

Clase alta: por encima del 200% de la renta mediana

Más de 13.000 euros anuales

La OCDE ha establecido, según este cálculo, que las personas con una renta inferior a 1.067 euros mensuales (en el caso de tener 12 pagas) pertenecen a la clase baja, hasta los 2.846 euros al mes está la clase media y por encima de estos 2.846 mensuales ya formarían parte de la clase alta.

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, un sueldo inferior a los 12.813 euros anuales se equipararía a la clase baja, hasta los 34.168 euros es clase media y la clase alta debería superar esta cifra.