Rueda anuncia 350.000 euros en ayudas para el relevo generacional en la pesca

Para que Galicia «siga sendo terra mariñeira e de mariñeiros» es preciso que las nuevas generaciones tomen el relevo en el oficio de sus padres y abuelos, aunque con formación y condiciones laborales y económicas acordes con los nuevos tiempos. Ese es el objetivo de una línea de ayudas que convoca la Xunta de Galicia, por importe inicial de 350.000 euros, que cobrarán las armadoras para cubrir gastos de manutención, equipamiento y ropa de trabajo de jóvenes estudiantes que reciben formación práctica a bordo de barcos pesqueros, incentivando con ello el relevo generacional en el sector. La convocatoria saldrá publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Rueda acudió a Cangas acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, de la alcaldesa, Araceli Gestido, y de otros cargos políticos y empresariales. Conoció la actividad que realiza la empresa Moradiña y visitó el barco Eirado do Costal —recientemente ampliado de 56 a 71 metros de eslora— mientras realizaba tareas de descarga de pescado congelado en el muelle de Frigoríficos del Morrazo. Esta armadora canguesa destaca precisamente por mantener el relevo con personal de la comarca morracense, que completa en casos puntuales con ciudadanos de otras nacionalidades. Un cuadro que cada vez abunda menos en el conjunto de Galicia, donde la falta de personal «autóctono» se cubre con inmigrantes.

Las ayudas autonómicas se extienden a todos ellos y busca que cualquier persona que tenga vocación de enrolarse y hacer campañas en la mar tenga incentivos para comenzar su carrera profesional, al tiempo que se anima a las empresas armadoras a acogerlos. «Galicia é terra mariñeira e debe seguir sendo terra de mariñeiros», proclamó el presidente de la Xunta.