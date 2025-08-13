La acuicultura alcanza su peso máximo en Nueva Pescanova: 47% del negocio

Pescanova —antes, como SA— fue la primera pesquera de España en ejecutar una gran apuesta simultánea de pesca extractiva y de acuicultura. Manuel Fernández de Sousa y su equipo lo tuvieron claro: la capacidad de los océanos es finita y serían los cultivos los que permitirían diversificar el catálogo de productos —con menor volatilidad que el entorno salvaje— y verticalizar al máximo la producción, controlando desde el origen la explotación de especies como el langostino vannamei, el rodaballo o los salmónidos. El grupo perdió su inversión en este último segmento con la quiebra de Pesca Chile —contaba con granjas de salmón coho y salar a través de las filiales Acuinova Chile y Nova Austral— y abandonó la cría y engorde de tilapia de Brasil, pero ha preservado sus operaciones de vannamei en Centroamérica y las de rodaballo en Galicia, ya sin la macroplanta de Mira (Portugal). El resultado es claro: las actividades de cultivo han alcanzado el 46,9% de la cifra de negocios, según las últimas cuentas consolidadas disponibles, relativas al ejercicio 2024 (hasta abril). Es la proporción más elevada de la trayectoria de la multinacional, número dos de España por facturación total.

El Informe sobre el Estado de información no financiera de Nueva Pescanova a 31 de diciembre arroja una información más profusa. Por ejemplo, que la actividad acuícola alcanzó una producción próxima a las 36.000 toneladas —en el periodo abril-diciembre— con Ecuador como punta de lanza; en este país el grupo opera con la filial Promarisco, una de las de mayor penetración en el mercado global. La pesca anotó casi 30.500 toneladas con la operativa de 51 buques, dos menos que hace un lustro: 16 en el caladero de Argentina, 26 en Mozambique —son de pequeño porte y faenan distintos tipos de langostino salvaje para mercado premium— y 9 en Namibia. Pero lo que más llama la atención de este documento es que la compañía que dirige Jorge Escudero ha dado un salto exponencial en la producción fabril, con un 60% más de toneladas —propias y adquiridas a terceros—, hasta rebasar las 119.000. De nuevo, verticalizando procesos para aportar también mayor valor añadido a la materia prima. Las contribuciones de los centros industriales de Ecuador y Nicaragua han sido determinantes.

El problema con el que se ha topado Nueva Pescanova, como el conjunto del sector, es la depreciación del vannamei en los mercados internacionales, un factor al que atribuye buena parte de las pérdidas obtenidas en ese ejercicio fiscal y que, incide, está reconduciendo con un notable avance del ebitda y el objetivo de alcanzar el punto break even —igualar ingresos y costes— cuanto antes.

Son cada vez más las pesqueras antes tradicionales —o, cuanto menos, centradas en la producción salvaje— las que han dado el salto a la producción acuícola. Lo han hecho ya Grupo Profand, Pescapuerta o Lanzal para tener acceso directo a especies de cría como el langostino vannamei, la dorada, lubina o la vieira. La única gran referencia que falta a las pesqueras de capital gallego es la de los salmónidos.

Traslado de la nave de Sabón a Morás

El Grupo Nueva Pescanova proyecta el traslado de su planta de Sabón al polígono industrial de Morás, ambas en Arteixo. La Xunta declaró la iniciativa como Proyecto Industrial Estratégico de productos del mar. La futura planta, que supondrá la inversión de 16 millones de euros, absorberá el del empleo actual en su fábrica de Sabón e impulsará la creación de entre 50 y 75 puestos de trabajo directos, con una capacidad de producción de hasta 23.900 toneladas anuales.

Suscríbete para seguir leyendo