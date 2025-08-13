Copasa emite pagarés por 60 millones

La compañía Copasa, especializada en servicios concesionales, obra civil y edificación, ha registrado una emisión de pagarés por importe de 60 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y cuyo plazo de amortización puede extenderse hasta dos años. Cada pagaré tendrá un valor nominal de 100.000 euros, de modo que el máximo de pagarés en circulación no podrá exceder los 600, detalla la compañía en el documento remitido al mercado. Este tipo de emisiones actúan como un sistema alternativo y común de financiación, al que han acudido grupos como El Corte Inglés, Coren, Gestamp, Greenalia, Ecoener o La Sirena.

«En función de las últimas cuentas anuales auditadas (2024), el grupo debe hacer frente a vencimientos de deuda financiera por un total de 276,1 millones de euros, incluyendo otros pasivos financieros por importe de 12,9 millones de euros», indica Copasa en la documentación. «Para hacer frente a la deuda financiera, además de los flujos de caja generados por las actividades de explotación, dispone de otros medios como la renovación o sustitución de determinados contratos de préstamo o pólizas de crédito y la monetización de activos, que cumplirían con los vencimientos comprometidos», dice.

Copasa cerró 2024 con una cifra de negocio de casi 430 millones de euros, prácticamente la misma que el año anterior, con un 70% de la facturación procedente del mercado español. El segmento de construcción de obra civil supuso el 46,5% de la cifra de negocio.

Suscríbete para seguir leyendo