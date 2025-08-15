Uno de cada cinco parados gallegos se jubilará en los próximos cinco años

Uno de cada cinco parados gallegos se encuentra en una situación de desempleo mientras espera alcanzar la edad de jubilación antes de 2030. En concreto, según los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), 20.724 de las 107.858 personas registradas en las oficinas de empleo de Galicia al cierre del pasado mes de julio tenían entre 60 y 64 años. Estas cifras suponen un 19,2% del total de parados en la comunidad.

Por provincias, A Coruña es la que registra el mayor número de desempleados en esta franja de edad, con 8.091 personas, lo que representa el 18,9% del total. Le siguen Pontevedra, con 7.860 (18,9%); Ourense, con 2.711 (20,7%); y Lugo, con 2.062 (19,7%).

Si bien la cifra de parados entre 60 y 64 años es considerable, ha experimentado un descenso del 6,5% con respecto a julio del año pasado. En términos absolutos significa que hay 1.460 parados menos en esta franja de edad en comparación con el mismo mes de 2024.

Entre las principales ciudades gallegas, Vigo es la que tiene más desempleados mayores de 60 años, con 2.887 personas. A Coruña ocupa el segundo puesto con 2.127, seguida de Ourense (955), Pontevedra (708), Lugo (645), Ferrol (603), y Santiago de Compostela (536).

El alargamiento de la vida laboral es una realidad con la que los trabajadores deben convivir. La edad de jubilación en 2025 está fijada en 66 años y ocho meses, y alcanzará los 67 en 2027. No obstante, aquellos trabajadores que hayan cotizado 38 años y tres meses o más pueden retirarse con el 100% de la prestación a los 65 años. A partir de 2027, el tiempo mínimo de cotización para acceder a la jubilación plena será de 38 años y medio.

El retraso en la edad de retiro responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento poblacional y disminución de la natalidad. Sin embargo, esta tendencia choca con la realidad del mercado laboral, donde los trabajadores mayores de 55 o 60 años suelen ser los primeros en ser despedidos ante ajustes de plantilla o reestructuraciones empresariales.

Las empresas, en muchos casos, prescinden de los empleados más veteranos, entre otras razones porque suelen ser los que perciben salarios más altos. En muchos sectores, sobre todo en la industria y la banca, es habitual que se produzcan despidos o acuerdos de salidas incentivadas con trabajadores de más edad. Si la empresa ofrece una indemnización suficientemente generosa, esta suele actuar como un mecanismo de prejubilación encubierta. De este modo, el trabajador puede mantenerse económicamente hasta alcanzar la edad de jubilación, combinando la indemnización con los dos años de prestación por desempleo y, en muchos casos, con ahorros personales.

La situación de los desempleados de entre 60 y 64 años refleja una paradoja del mercado laboral: mientras la normativa retrasa la edad de jubilación, las empresas siguen apostando por rejuvenecer sus plantillas. Esta problemática deja a miles de trabajadores en una situación de vulnerabilidad, en la que apenas tienen opciones de reincorporarse al mercado de trabajo, pero tampoco pueden acceder de inmediato a su pensión.

Para quienes pierden su empleo a partir de los 60 años, las posibilidades de encontrar un nuevo puesto de trabajo se reducen considerablemente. Pese a los programas de empleo dirigidos a mayores de 55 y las bonificaciones a la contratación de trabajadores senior, la realidad es que muchas empresas prefieren contratar a empleados más jóvenes, con menores exigencias salariales.

Además, el desempleo en esta franja de edad suele tener un impacto emocional y psicológico considerable. Muchos trabajadores que se ven en esta situación experimentan frustración y ansiedad ante la incertidumbre económica y laboral, lo que afecta a su bienestar y calidad de vida.

Ante este panorama, diversas organizaciones sindicales han reclamado en los últimos años medidas que favorezcan una transición más suave hacia la jubilación. Entre las propuestas que se han puesto sobre la mesa están la ampliación de los subsidios para desempleados de mayor edad, el fomento de la contratación de trabajadores senior mediante incentivos fiscales y la regulación de planes de prejubilación que garanticen una transición ordenada hacia la pensión. Sin embargo, las soluciones estructurales requieren de una planificación a largo plazo y un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema de pensiones y la protección de los trabajadores de mayor edad. En el corto plazo, miles de gallegos continúan en la incertidumbre, esperando alcanzar la edad que les permita retirarse con una prestación digna, mientras siguen figurando en las listas del paro sin demasiadas opciones de volver a trabajar.

Las vacantes en empresas suben un 20% en el segundo trimestre, con 14.452 puestos libres

El número de vacantes en empresas gallegas de más de 10 empleados se situó en las 14.452 en el segundo trimestre de este año, lo que supone un 20,82% más que en el mismo periodo de 2024, según recoge una encuesta publicada por el Instituto Galego de Estatística.

Del total, un 17,3%, 2.505 vacantes, requerían titulaciones relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), un 8,3% menos que hace un año.

En cuanto a los motivos por los que no se cubren estos puestos, un 14,8% no encuentran trabajadores porque los candidatos no consideran apropiadas las condiciones económicas, mientras que casi un 31,5% tampoco dan el visto bueno a otras circunstancias del puesto.

Por su parte, en un 30,5% de los casos las empresas no encuentran personas con la formación apropiada, sin que se incluya aquí la preparación digital o STEM. Ante esta encuesta, CCOO ha indicado que los datos del IGE «desmienten las tesis de la patronal».

El sindicato señala que más de la mitad de los empleos vacantes en empresas gallegas «se deben a la falta de formación adecuada». La secretaria de Organización y Políticas Públicas del sindicato, Maica Bouza, apunta que esas conclusiones «desmienten las reiteradas quejas de la patronal» sobre vacantes laborales e invita a la Xunta a «tomar nota» de las cifras.