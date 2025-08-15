El Ejército encargó ya más de 150 todoterrenos a la ourensana RLA
Suministrará también ambulancias por más de 93 millones de euros
A. A.
El Ejército está aumentando los pedidos de vehículos especiales, lo que deja un alto impacto para la empresa ourensana Rodríguez López Auto (RLA). Por un lado, por las ambulancias de tipo militar adjudicadas por más de 93 millones (con IVA); por otro, por los todoterrenos ligeros asignados a su matriz, Iturri, y que son producidos por la firma de Ourense. Son más de un 150 por un importe cercano a los 15 millones de euros (impuestos incluidos).
La parte principal de ambos encargos fue asignada el pasado mes. Los coches, que se bajan en el Peugeot Landtreck, por el contrato marco de 217,6 millones firmado el año pasado para unas 4.500 unidades. Las ambulancias, por los dos lotes logrados directamente por RLA en la licitación lanzada por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico, que buscaba 770 unidades pensadas para carretera y también todocamino.
En el primer lote, de 160 ambulancias de carretera, RLA venció con una oferta de 12 millones de euros; en la segunda, pensada para 610 vehículos, la firma ganó con su puja de 81,1 millones. En lo que respecta a los todoterrenos, tras la primera tanda a finales del año pasado, el Ejército procedió en julio a encargar un centenar de unidades de estos vehículos —pensados para sustituir al Santan Aníbal— por un valor de 8,7 millones de euros (con impuestos).
La cantidad se unió a los aproximadamente 5 millones desembolsados en otros dos pedidos, que comprendían entre una veintena y una treintena de unidades.
