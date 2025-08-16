El ‘caso Hiperxel’ sienta cátedra en toda España

El de Xeldist (la marca comercial era Hiperxel) fue un negocio ruinoso para los fondos de inversión Resilience Partners (Luxemburgo) y Certior Creditor Opportunities (Finlandia). Prestaron nueve millones de euros al supuesto Grupo Vinova, que en realidad era un armazón societario vacío creado por Eusebio Novas Hay y Juan José Villamizar Velásquez, como demostró Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, para comprar la cadena de tiendas de congelados a Iberconsa. Con la empresa ya en insolvencia —Velásquez reconoció haber retirado casi 2,5 millones de euros de las cajas registradoras—, ambos fondos trataron de reflotar Hiperxel con un durísimo plan de reestructuración que sería aprobado por el juzgado en diciembre de 2022. Pero se fue a pique solo tres meses después: la Audiencia Provincial de Pontevedra —el juez Francisco Javier Menéndez Estebánez fue el ponente— consideró que el reparto de quitas era desproporcionado, desigual, arbitrario, en una sentencia que ahora no para de replicarse a lo largo y ancho de toda la geografía española.

La última, respecto a la solicitud de homologación del plan de ajuste del Real Murcia Club de Fútbol, impugnado, entre otros, por el Málaga CF, La Liga, el RCD Mallorca o Telecom Ibérica. El fallo es del 7 de julio y está firmado por la magistrada Beatriz Ballesteros, ponente de un tribunal compuesto también por Juan Martínez y Salvador Calero. «La interpretación flexible y en favor de la aprobación del plan de reestructuración no significa que el tribunal tenga la carga de indagar, de forma exhaustiva, en el contenido» del mismo, expone este dictamen, que menciona explícitamente el del caso Xeldist, del 10 de abril de 2023. El plan de ajuste del Murcia ha sido desestimado al completo.

El legado de la sentencia de Hiperxel es más evidente en el fallo dictado el pasado diciembre en Oviedo respecto al plan de reestructuración de la mercantil Big Outlet. «No tendría sentido que el legislador permitiera distribuir los créditos de un mismo rango en clases diferenciadas si no se autorizase a otorgarles un trato igualmente diferenciado», expone el juez ponente Javier Antón Guijarro.

La referencia

¿Cuál era el problema en Hiperxel y por qué su caso ha sentado precedente? Los esfuerzos en su plan de reestructuración iban por barrios: se fijaron quitas de hasta el 85% para una clase de acreedores (los financieros), frente a otras entidades que no iban a sufrir pérdidas o que serían del 20%. Por eso la Audiencia Provincial determinó que existía «una desproporción insalvable», que no es posible clasificar a los acreedores de manera caprichosa. Que es lo que sucedió con el plan de ajuste de las atuneras Icecube Tuna y Nicra 7 —su buque Guria acaba de ser adquirido por la familia de armadores viguesa Molares—, como determinó el juzgado de lo Mercantil 1 de Bilbao en enero de 2024.

En concreto, el juez Edmundo Rodríguez Achutegui fijó lo siguiente: «Como dispuso la Audiencia Provincial de Pontevedra [...] en el plan de reestructuración de Xeldist, el diferente tratamiento que conlleve un tratamiento menos favorable para el acreedor disidente se convierte en injusto cuando resulta desproporcionado». También a Palencia ha llegado la impronta del plan de ajuste de la cadena de congelados, que llegó a ser líder en su segmento en todo el noroeste español y contó con establecimientos en A Coruña.

«Existe una tercera postura sobre el control del perímetro de afectación, y que es la opción unánime de las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de lo Mercantil hasta el momento y, especialmente, por la SAP de Pontevedra [...] que fue la primera, y es aquélla que considera que el perímetro de afectación no se puede delimitar de forma arbitraria o irracional y debe obedecer a criterios objetivos», versa la sentencia sobre el procedimiento concursal de la empresa Farming Agrícola SA. Otros juzgados de Córdoba o Valencia han tomado también como referencia el caso gallego.

