Transporte
Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria
EP
PAMPLONA
Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.
La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.
En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- 1-3 | El Deportivo doblega al Granada
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Izeta y De la Fuente, en la baraja de arietes pretendidos por el Deportivo
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Incendios en Galicia: La cuarta peor ola de fuegos de este siglo ya deja más de 46.000 hectáreas arrasadas
- El National Geographic señala como el 'Cinque Terre de Galicia' a este pequeño pueblo costero
- Así se podrá ver al Deportivo esta temporada por televisión: los 15 partidos de la TVG, TEN, Movistar, DAZN...