Lugo y Ourense tienen tantos pensionistas como asalariados

Provincias del noroeste peninsular como Lugo, Ourense, León y Zamora, cuya media de edad supera los 50 años, tienen igual número de pensionistas que cotizantes a la Seguridad Social, un registro que convive con factores que no atraen nueva población, como el pago de salarios inferiores a la media del país.

Las comunidades con mayor proporción de personas mayores son las del noroeste peninsular: Castilla y León y Galicia. Se les suma el Principado de Asturias, que tiene también la edad media más elevada del país y una ratio entre cotizantes y pensionistas cercana al 1/1, frente a unos datos nacionales que se sitúan en los 2,4 cotizantes por pensionista.

El mismo diagnóstico de envejecimiento se alcanza si se consultan las cifras del INE: todas estas provincias tienen una edad media de su población muy superior a la del conjunto del territorio español, que es 44,3. Así, la edad media de la población de Lugo es 50,5 años; la de Orense, 51,33; la de Asturias 49,77; la de León, 50,03; y la de Zamora, 51,79. Soria, Salamanca, Valladolid, A Coruña o Pontevedra tienen también una población de edad media muy superior a nacional.

Además, tanto Galicia como Castilla y León pagan salarios inferiores a la media nacional, un factor que no actúa como elemento de reclamo a nueva población joven. En Galicia se paga, de media, 2.075 euros al mes; y en Castilla y León, 2.076, frente a una media nacional de 2.128.