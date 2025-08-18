La crisis del comercio se agudiza con tres nuevos cierres al día en Galicia

La manera de consumir ha cambiado drásticamente desde que internet se coló en nuestros hogares y el comercio online llegó para revolucionar las compras. La posibilidad de adquirir de forma inmediata, a un solo clic, cualquier producto o servicio, es hoy más real que nunca. Y ello ha impactado en un sector que durante muchos años ha sido considerado el refugio de tantos emprendedores que «montaron una tienda» en época de crisis para ganarse el pan, pensando que no hacían falta muchos conocimientos ni especializarse para llevar a cabo esta actividad. Es esto lo que, a ojos del presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, «ha llevado a miles de personas, a miles de autónomos, a perder su negocio, a quedar en una situación económicamente muy tocada por las inversiones que han hecho y a tardar muchísimo tiempo en recuperarse». «Hoy no es una buena idea invertir en establecimientos comerciales», remarca. Y no lo es sencillamente porque «es un sector que está atomizado, donde más autónomos hay y por lo tanto donde más competencia tienen». Dificultades que todavía se acentúan más si se tiene en cuenta, además de la digitalización, la falta de relevo y el problema del envejecimiento. Y es que más del 30% de los comerciantes gallegos tienen más de 63 años.

Con todo este contexto es más sencillo explicar por qué Galicia ha pasado de 53.658 a 43.897 profesionales por cuenta propia vinculados al comercio al por mayor y al por menor, así como a la reparación de vehículos de motor y motocicletas —una minoría—, en la última década. Estas cifras suponen haber perdido el 18% de los emprendedores con tiendas de la comunidad, lo que se traduce en cerca de 10.000 cierres —exactamente 9.761— en solo 10 años.

Es una sangría que va a más si se tiene en cuenta que en el último año, tomando como referencia el mes de julio, el territorio gallego ha perdido 1.169 autónomos más vinculados a estas actividades, a razón de 22 bajas a la semana. Son 237 más que los que perdió en el periodo anterior y dan cuenta de una caída interanual del 2,6%, la tercera más grave desde el 2009.

Galicia encadena ya 10 años de pérdida de trabajadores por cuenta propia con comercios y no tiene pinta de que esta situación vaya a cesar pronto. «El pequeño comercio es un sector que está llamado a continuar perdiendo efectivos en los próximos años», apunta Abad, dejando claro que las grandes marcas enfocan «cada vez más» sus locales a ofrecer la experiencia de probar su ropa, pero la mayor parte de las ventas se acaban produciendo a través de sus páginas web o aplicaciones.

A ojos de UPTA, lo único que puede contribuir a revertir este panorama es «un auténtico plan de relevo generacional», destaca su presidente, para que los jóvenes que están estudiando en Formación Profesional (FP) sean capaces de desarrollar sus prácticas no laborales en pequeños centros de trabajo y negocios regentados por autónomos. «Si somos capaces de poner este plan en marcha podremos cambiar la dinámica del trabajo autónomo, no solo en el ámbito del comercio —agrega—. Para que podamos hacer una transferencia no solo del conocimiento de las personas que están a punto de jubilarse, sino de toda la actividad económica».

Las inmobiliarias, en pleno auge, ya son más de 2.000

Mientras el comercio se desangra, los negocios que siguen ganando terreno son las inmobiliarias, al calor del gran número de compraventas de viviendas que la comunidad registra en estos momentos, muy cerca del nivel previo a la crisis del ladrillo de 2008. En julio, Galicia contabilizó más de 2.000 autónomos que prestan servicios inmobiliarios y anotó su mayor aumento interanual desde que se tienen registros (+9,12%). Se han creado 171 inmobiliarias en el último año en la comunidad gallega, a razón de una nueva cada dos días.