Abanca dona un millón de euros y abre una línea de apoyo de 150 millones para zonas afectadas por los incendios

Abanca ha donado un millón de euros como ayuda inmediata para emergencias y primeras necesidades de las zonas afectadas por los incendios forestales y ha abierto una línea de apoyo de 150 millones para la recuperación ambiental, social y económica de las áreas dañadas.

Las líneas de financiación para familias van dirigidas a la rehabilitación de viviendas, sustitución o reparación de vehículos y maquinaria agrícola.

Las líneas de apoyo a titulares de actividades económicas, se canalizan a través de la división Abanca Agro, y se dirigen a los sectores más afectados -forestal, vitivinícola, agricultores y ganadero-.

Es una financiación a corto, medio y largo plazo destinada a restablecer cuanto antes la actividad.

Tanto las familias como las empresas afectadas tendrán acceso a anticipos de indemnizaciones de seguros y otras ayudas públicas.

Abanca asegura que la tramitación de los fondos, tanto los ya aportados como las futuras contribuciones, se realizará "con agilidad y flexibilidad, priorizando la resolución de las necesidades más urgentes".

El banco ha habilitado su cuenta solidaria ES80 2080 7208 3385 3000 7122 para todas aquellas personas o entidades que deseen hacer donativos.

Como complemento a estas iniciativas y desde el principio de los incendios, Abanca ha puesto a disposición de los damnificados planes de apoyo de Abanca Agro, así como del equipo de Abanca Seguros, con la colaboración activa de su obra social, Afundación, en las líneas de apoyo, recuperación y de seguimiento social, medioambiental y humano