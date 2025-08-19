El cerco gallego se queda a cero sin sardina ni anchoa: «No hay nada», se lamenta
La Secretaría General de Pesca cierra la pesquería tras agotarse la cuota y estudia ya abrir la bolsa común para dar unos días más
Adrián amoedo
La flota cerquera gallega vuelve a estar entre la espada y la pared un año más. Tras el cierre de la pesquería de anchoa en la zona IXa (en aguas de Fisterra al Golfo de Cádiz) la semana pasada y las dificultades que viven en los últimos años por la escasez de jurel en aguas gallegas, la pesquería de sardina ibérica ha tocado a su fin. La Secretaría General de Pesca comunicó ayer el cierre de forma oficial después de agotar el máximo cupo disponible para el caladero Cantábrico Noroeste (10.132 toneladas) y también la cantidad extra lograda tras un intercambio con Portugal. El cerco, de nuevo, se resigna. «La situación es compleja», explican desde la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), «tanto en el norte como en el sur».
El comunicado de Pesca recoge que desde ayer a medianoche no se puede hacer pesca dirigida de sardina a no ser que se disponga de algún cupo mediante transferencia temporal de cuota, como la que habitualmente se hacen con los cerqueros del Golfo de Cádiz. A fecha del 14 de agosto el consumo de la cuota era del 106,63%, una vez incluido el reparto del swap (intercambio) de Portugal, que había dejado 1.250 toneladas para el cerco del Cantábrico Noroeste del total de 1.500 toneladas conseguidas.
El ministerio informa que «se está trabajando en la resolución para activar el mecanismo de optimización de la sardina ibérica», una forma de utilizar los cupos españoles que no han sido consumidos «hasta el agotamiento de la bolsa común del sobrante de optimización».
«Toca esperar por esa bolsa común», indicó el gerente de Acerga, Manuel Suárez. Sin embargo, los cerqueros están ya «cansados» de la situación y de comunicar a los científicos que «la biomasa está perfecta». «Lo que hay que pedir es que den más cuota de sardina de la que dieron este año. Eso vendría muy bien para los dos países», resume Suárez.
Y hasta que ese suceda, a la flota le toca sufrir e incluso amarrar. «No nos queda nada», se lamentan desde el sector.
Suscríbete para seguir leyendo
- El aplaudido gesto tras ganar el bote de Pasapalabra: 'A Hacienda para fomentar la sanidad pública”
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- Una exhibición que exige fichajes en el Deportivo
- Inditex ya otea el selecto club europeo de empresas que facturan más de 40.000 millones y ganan más de 6.000
- Uno a uno del Deportivo ante el Granada, las notas: Luismi Cruz, el mejor
- Vuelo perfecto por el 150 aniversario del Globo de Betanzos
- Incendios en Galicia: La UE avisa de «peligro extremo» en Ourense y estima ya en 40.000 los vecinos afectados
- A la venta una casa-restaurante junto al castillo de Santa Cruz