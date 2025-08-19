Galicia sostiene el peso de acuicultura marina en España, con el 76% del total

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de hacer público su informe anual sobre la producción de acuicultura en España. Del mismo se desprende que Galicia se consolida como clara potencia del sector, especialmente en lo referido a moluscos, con el mejillón como abanderado. En 2024 la acuicultura comercializó en España 251.983 toneladas de toneladas de peces y moluscos de las que 191.218 correspondieron a la comunidad gallega.

Esta cifra representa un llamativo 76%, que aún siendo importante es un porcentaje que se queda corto cuando se habla exclusivamente de la producción de moluscos, ya que en este caso Galicia eleva su participación en la acuicultura marina española hasta el 96%. La misma proporción que alcanza cuando se trata solo de mejillón. Muy diferentes son las cosas con los peces de acuicultura marina, ya que la producción total en España supera las 65.000 toneladas y Galicia apenas llega a las 11.000: algo más de 795 toneladas de lenguado senegalés o rubio y 10.058 toneladas de rodaballo. Galicia generó el año pasado 180.352 toneladas de moluscos para un total en España de 186.759 toneladas.

