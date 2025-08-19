La generación del ‘baby boom’ dispara la cifra de jubilaciones en A Coruña

En las oficinas de la Seguridad Social de A Coruña, cada día se suceden las colas de hombres y mujeres que llegan con carpetas bajo el brazo. Muchos se jubilan tras cuatro décadas de cotización. Son los integrantes de la generación más numerosa del último siglo, la del baby boom, que ahora comienza a retirarse y cuyo desembarco en el sistema público de pensiones está transformando las cifras con una velocidad inédita.

Los datos reflejan con claridad este fenómeno. Solo en 2024 se concedieron en la provincia coruñesa 8.849 nuevas pensiones de jubilación, lo que supone un crecimiento del 13,8% en comparación con el ejercicio anterior. Si se toma como referencia el año 2004, el incremento es aún más llamativo: un 31%. El volumen de altas del pasado ejercicio es el segundo más elevado de los últimos siete años y anticipa un escenario de fuerte presión sobre las cuentas públicas.

La diferencia entre las nuevas altas y las bajas registradas explica también parte del incremento. El año pasado se dieron de baja 8.014 pensiones, una cifra inferior al volumen de incorporaciones. A ello se suma que la esperanza de vida continúa aumentando, lo que prolonga la duración de las prestaciones. El resultado es que a finales de 2024 el número de jubilaciones abonadas en la provincia alcanzó las 193.000. Sumando otras modalidades contributivas, como viudedad u orfandad, el total se elevó hasta las 309.104, con aumentos en la última década de 16.000 en las jubilaciones y 21.000 en el total.

Arranque de año

La tendencia se refuerza en el arranque de este año. Entre enero y julio ya se aprobaron 4.943 nuevas jubilaciones, un 7,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Los expertos advierten de que lo más relevante es que los grupos más numerosos de los boomers todavía no han llegado a la edad de retiro, de modo que las cifras continuarán creciendo en la próxima década. De hecho, las proyecciones sitúan en el 26,3% el peso actual de la población mayor de 65 años en A Coruña, pero calculan que este porcentaje ascenderá al 31% en 2035 y al 32,2% en 2039.

El impacto financiero de esta evolución es notable. Las nuevas jubilaciones implican pensiones sensiblemente más elevadas que las de quienes salen del sistema. En lo que va de 2025, la cuantía media de las nuevas altas alcanza los 1.576 euros brutos al mes, mientras que las bajas se corresponden con prestaciones de 1.152. Una diferencia superior a los 400 euros que explica, en parte, por qué la factura de la Seguridad Social en la provincia se incrementa a un ritmo tan intenso. En la actualidad asciende a 366 millones de euros mensuales, lo que representa 21 más que en 2023 y 138 (+60%) por encima del gasto registrado hace una década.

La presión sobre el sistema de pensiones plantea dudas entre los economistas. María Jesús Fernández, analista senior de Funcas, recuerda que cualquier intento de cuadrar las cuentas exclusivamente mediante un aumento de las cotizaciones sociales puede tener consecuencias. «Una subida encarece la contratación y frena el crecimiento del empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas», advierte. En este contexto, el sistema afronta el reto de sostener un modelo que deberá adaptarse al retiro de la generación más amplia de su historia.