El bum laboral agranda los ingresos por cotizaciones a 100 millones semanales

El estallido de la burbuja inmobiliaria y de deuda estaba a punto de llamar a la puerta de la economía gallega cuando el mercado laboral anotaba, en el verano de 2008, 1.090.752 trabajadores afiliados. Aquel, casi en paralelo al descalabro de Lehman Brothers y la dupla Freddie Mac/Fannie Mae, fue un récord que Galicia tardó casi 17 años en superar. Porque no ha sido hasta este año que se rebasó aquella cifra, ampliamente situada ahora por encima de los 1,1 millones de afiliados, según los datos de la Seguridad Social. Es una señal clara de cómo los principales sectores continúan siendo intensivos en mano de obra, y cómo la industria, la construcción o las actividades turísticas están dinamizando las contrataciones. Pero es que cohabitan con oficios y profesiones bien remuneradas que también llevan años dando un salto cualitativo y cuantitativo en el conjunto del mapa laboral gallego: técnicos, científicos, informáticos, sanitarios... con el empuje simultáneo de las administraciones públicas.

Esta doble locomotora —sectores intensivos en personal y profesiones de mayor calidad— se nota, y mucho, en la recaudación por cotizaciones. Galicia cerró el primer semestre con ingresos por casi 2.744 millones de euros, entre los gestionados por la Tesorería General de Seguridad Social y las mutuas colaboradoras. Equivale a un aporte superior a los 100 millones de euros semanales, un volumen jamás alcanzado antes. En comparación con el mismo periodo del año pasado —2.597,7 millones de euros— la recaudación por cotizaciones se ha incrementado en más de cinco puntos porcentuales; en el último lustro —los ingresos en 2020 fueron de 2.467 millones, también entre enero y junio— el aumento supera el 10%.

Los cambios

La recaudación ha subido tanto la gestionada por la Seguridad Social como por las mutuas, pero no ha sucedido lo mismo con los distintos regímenes de cotización. La aportación de los profesionales autónomos (régimen especial de trabajadores autónomos, RETA) ha ido a menos y prácticamente ha desaparecido en el de empleados del hogar; son las actividades del régimen general las que están tirando más del carro. Y, como termómetro claro de la evolución de la economía, ha caído a la mitad en el régimen especial agrario en comparación con el año preCOVID, aunque se ha mantenido en el de los profesionales del mar. Lo que llama la atención de estas cifras es la fuerte aportación del denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con más de 71,5 millones de euros hasta junio.

Se trata de un sistema ideado para afrontar el pago de las pensiones en los años próximos y que se paga entre las cotizaciones del trabajador y de la empresa empleadora. Entró en vigor en el año 2023 y para este ejercicio en curso se sitúa en un 0,8% de la base de cotización: el 0,67% lo abona la empresa, mientras que el trabajador lo complementa con el 0,13% restante. Este gravamen irá en aumento los próximos años, hasta quedar en el 1,2% a partir del año 2030.

Los 2.000 euros que se resisten a las mujeres

En diciembre de 2023 las bases medias de cotización en Galicia superaron por vez primera los 2.000 euros mensuales. En concreto, 2.009,38 euros, según los registros oficiales. Pero con fuertes diferencias por sexos, con 2.162,55 euros de los trabajadores varones por los 1.858,55 euros de las mujeres. Hasta marzo las bases medias de cotización escalaron hasta los 2.127,15 euros, pero las trabajadoras continúan por debajo del umbral de los 2.000 euros, con 1.970 euros al mes.

