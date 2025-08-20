La coruñesa Genesal garantiza la energía a un hospital en Reino Unido donde ya suma 20 proyectos

Genesal Energy, con sede en Bergondo, continúa afianzando su posición en el mercado británico tras completar un nuevo contrato estratégico en el sector sanitario. La compañía coruñesa ha diseñado y fabricado dos grupos electrógenos de 550 kVA para el hospital NHS NorthWest, uno de los centros de referencia del sistema público de salud del Reino Unido.

El proyecto, que responde a los más altos estándares de fiabilidad, según explica la compañía, garantiza el suministro eléctrico continuo en un entorno donde la energía no puede fallar. Los equipos, preparados para trabajar en paralelo con la red, entran en funcionamiento de manera inmediata en caso de fallo eléctrico. Incorporan baterías de apoyo Victron y una bandeja de seguridad ambiental con capacidad superior al depósito de combustible, medidas que refuerzan tanto la eficiencia como la sostenibilidad.

La presentación oficial se realizó en la Healthcare Estates Exhibition and Conference, el encuentro más importante del sector hospitalario británico. Allí, Genesal Energy mostró uno de los generadores desarrollados para este hospital y expuso su visión sobre el futuro de la energía en instalaciones críticas. «Diseñar soluciones para entornos donde la electricidad no puede fallar es un reto y una responsabilidad que asumimos con determinación», subrayó José Manuel Fernández, CEO de la firma.

Con esta instalación, Genesal alcanza las veinte operaciones realizadas en Reino Unido, de las que más de media docena corresponden al ámbito sanitario. Además, la empresa ha participado en proyectos de carácter logístico, tecnológico y residencial, lo que consolida su capacidad para adaptarse a necesidades muy específicas en entornos complejos y de alta exigencia técnica.

La compañía coruñesa, que en 2024 alcanzó una facturación de 27 millones de euros, cuenta con presencia en más de 40 países y apuesta por la innovación desde su centro tecnológico Generlab, situado en Bergondo.