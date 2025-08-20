La empresa sueca Eurobattery reactiva la mina de wolframio de A Gudiña

Tungsten San Juan es una sociedad limitada que tenía como administrador único, hasta el pasado noviembre, a José Manuel Corbal Debén, uno de los pesos pesados de la actividad minera en Galicia. Su puesto en esta empresa fue ocupado en solitario por Josef Edinger Steffen hasta que se incorporó a la misma Roberto García Martínez, consejero delegado de la sueca Eurobattery Minerals. Porque Tungsten San Juan SL, propietaria de una mina de Wolframio en el concello ourensano de A Gudiña, está ahora bajo el control de esa última compañía, que ha encontrado en la comunidad un vergel de oportunidades para abastecer al mercado de cotizadísimas materias primas como litio o wolframio. Eurobattery ha iniciado ya los trabajos a cielo abierto con el objetivo de iniciar la producción a escala industrial para el cuarto trimestre de 2026. El grupo prevé que este proyecto —bautizado como San Juan Tungsten Project— empiece a generar flujo de caja positivo ya el año próximo y asegura haber firmado una carta de intenciones con Wolfram Bergbau und Hütten AG, filial de Grupo Sandvik, para la venta a largo plazo de la producción. De acuerdo a los datos remitidos a los inversores, las primeras muestras en la zona elevan hasta las 60.000 las toneladas que pudieran ser extraídas con fines comerciales dada la elevada concentración de wolframio (o tungsteno).

