El perfil del arrendador en Galicia: un 35% cobra la pensión y tiene 75 años

Los últimos datos del Observatorio da Vivenda de Galicia son la prueba fiel de cómo el precio del alquiler se ha desbocado en la comunidad, que encadena ya una década de alzas consecutivas desde los 363 euros que de media costaba un piso en 2015 hasta los 586 que alcanzan ya los contratos en lo que va de 2025. Se trata de una subida brutal que ha impactado en las cuentas de numerosos gallegos: sobre todo los más jóvenes. Y son precisamente ellos quienes están posponiendo el sueño que para tantos a su edad supone independizarse: una tarea hoy más que nunca complicada, cuando no imposible.

Así lo subrayó recientemente el Consejo de la Juventud de España en su informe sobre emancipación, que refleja que menos del 20% de los gallegos de 16 a 29 años habían logrado volar del nido a cierre del pasado ejercicio. ¿El mayor impedimento? El coste. Acceder a alquilar una vivienda libre para estos jóvenes supone renunciar a más del 60% de su sueldo mensual para hacer frente a los gastos que conlleva el vivir sin sus familias. Eso si es que pueden.

En el otro lado del tablero está la figura del arrendador, cuyo perfil dista drásticamente del arrendatario que más difícil lo tiene. En la autonomía, que en 2024 sumó nuevos 4.860 propietarios con inmuebles en alquiler, uno de cada tres es un pensionista con una edad media de 75 años, según exponen las cifras más actualizadas del Instituto Galego de Estatística (IGE). Son 32.769 de los 92.925 contabilizados.

Los mismos datos certifican que los arrendadores crecen en ocho de cada 10 concellos gallegos (249 de los 313), pero lo hacen a un ritmo inferior (+5,5%) que el acelerón que pegan aquellos que son pensionistas (+8,4%). Las cifras dejan claro que el envejecimiento, un problema intrínseco y cada vez más palpable en Galicia, también se ceba con ellos. Y así lo constatan los 121 concellos donde hay más arrendadores pensionistas que afiliados a la Seguridad Social, localidades que sobre todo se concentran en la provincia de Ourense.

Conforme certifica el IGE, la edad media de los gallegos que tienen inmuebles en alquiler ascendió en 2024 a los 61,4 años frente a los 60 de 2023. En 238 municipios, tres cuartas partes de la comunidad, los arrendadores tienen de media 60 años o más, y en 72 de ellos (el 23%) cuentan con 65 años o más. Es decir, están ya en edad de jubilarse.

Los concellos donde más viviendas posee en propiedad un mismo arrendador son los ourensanos Avión (3,7) y Beariz (3), seguidos de los lucenses Barreiros (2,8) y Viveiro (2,7).

