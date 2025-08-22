Galicia se enfrenta a una década crítica: cuatro jubilaciones por cada joven que entra a trabajar

El relevo generacional se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos y sociales de Galicia. En los próximos diez años dejarán la vida activa 301.700 trabajadores gallegos, mientras que solo 68.508 jóvenes se incorporarán al mercado laboral, según un análisis de la Fundación Adecco. La ecuación es clara: por cada cuatro jubilaciones, apenas habrá una nueva alta.

El desequilibrio es especialmente agudo en Lugo y Ourense, donde la ratio alcanza 5,3 y 4,6 jubilados por cada nuevo trabajador, respectivamente. En A Coruña la cifra se sitúa en 4,3 y en Pontevedra, en 4,1. Muy por encima de la media estatal, que se queda en 2,9. El dato refleja con crudeza el peso del envejecimiento gallego, que alcanza un índice del 224%, frente al 142% del conjunto de España.

Ante este panorama, los expertos coinciden en que la migración será clave. Se estima que entre 2026 y 2035 llegarán a Galicia más de 150.000 personas extranjeras, de las que unas 85.000 estarán disponibles para trabajar. Su aportación será decisiva para sostener sectores con escasez de mano de obra, como la hostelería, el campo o los cuidados. Sin embargo, advierten de que no bastará con recibir trabajadores, sino que será imprescindible agilizar la homologación de títulos, acreditar competencias y facilitar la integración.

La otra gran palanca está en el talento sénior. Hoy, más del 35% de la población activa gallega tiene más de 50 años, un colectivo que en muchos casos se ve fuera del mercado por el edadismo y la falta de opciones de reciclaje. «Excluir a los mayores supone desperdiciar experiencia y empeorar aún más la brecha laboral», subrayan desde la Fundación. Fomentar la formación digital, los contratos flexibles y la jubilación activa son algunas de las medidas propuestas.

A todo ello se suma el impacto de la inteligencia artificial y la automatización, que permitirán mejorar la productividad y cubrir parte del vacío que deja el envejecimiento.

