La gallega Gaictech construirá la mayor línea de clasificado de atún del Pacífico

El know-how de la industria gallega se puso de gala estas últimas semanas en la ciudad marroquí de Casablanca, donde Gaictech ha culminado uno de sus proyectos llave en mano más importantes con la instalación de la mayor planta conservera del norte de África. El despliegue de la compañía contempla cuatro líneas de procesado con capacidad para tratar 100 toneladas diarias de atún, cocedores a vapor de 12 metros de longitud y otra tecnología que ha sido transportada vía marítima en 65 contenedores. Casi un año ha pasado desde que arrancó el envío hasta rematar el proceso, en el que han participado una decena de técnicos que se han desplazado desde Galicia hasta Marruecos. Pero este encargo es solo uno de los grandes contratos internacionales ejecutados por la empresa, que ahora afronta su mayor reto en Oceanía.

Camino de cumplir cuatro décadas en activo y con la confianza que supone haber trabajado ya para 45 países de los cinco continentes, la firma que dirige Yago Carleos acaba de adjudicarse la construcción de la que será la mayor línea de clasificado de túnidos del Pacífico, en la que ya esta manos a la obra y que se entregará en mayo de 2026. El sistema permitirá tratar 20.000 kilogramos de pescado por hora —el doble que las cadenas más potentes que ha fabricado hasta la fecha—, y facilitará la distribución la materia prima organizándola por tamaño para que después sea tratada de la mejor manera posible.

El trabajo de las instalaciones que desarrollará Gaictech radica en recepcionar los lomos y homogeneizar su calibres para que pueda ser cocinados el tiempo exacto y que así conserven sus propiedades nutricionales, funcionales y organolépticas. La compañía ejecutará este proyecto en paralelo a la modernización de la mayor planta conservera de Gabón.

