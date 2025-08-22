La provincia de A Coruña recupera el nivel exportador con Argelia tras perder 80 millones

Argelia vuelve a situarse entre los destinos relevantes para las empresas de la provincia de A Coruña. Después de más de dos años de bloqueo a las exportaciones españolas decretado por el Gobierno argelino, la reapertura de las operaciones ha permitido que en los primeros seis meses de este año las ventas de las compañías coruñesas en el país norteafricano alcancen los 15,6 millones de euros, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Una cifra que supera ligeramente los registros de la primera mitad de 2021 y 2022, antes de que estallase la crisis diplomática.

El origen del conflicto se remonta a junio de 2022, cuando el Ejecutivo español, presidido por Pedro Sánchez, modificó su postura sobre el Sáhara Occidental con una carta al rey de Marruecos en la que expresaba su apoyo al plan de autonomía propuesto por Rabat. Argelia, firme defensora de la autodeterminación saharaui, reaccionó y suspendió el Tratado de Amistad con España y congeló prácticamente todas las transacciones comerciales, con la excepción del gas.

La decisión supuso un duro golpe para la economía gallega y, en particular, para la coruñesa. De exportar más de 30 millones anuales a este mercado, las ventas se redujeron a niveles simbólicos: apenas 31.000 euros en el peor momento de 2023.

80 millones menos

En total, las empresas de la provincia han dejado de ingresar unos 80 millones en exportaciones debido al bloqueo. Sectores clave como la madera, el hierro, el acero y los plásticos fueron los más perjudicados, con pérdidas millonarias. También se vieron afectadas las industrias del mueble, los combustibles y los productos del mar. Las empresas alertaban entonces de que recuperar a los clientes argelinos sería complicado, dado que durante ese tiempo habían buscado proveedores alternativos en otros países.

El panorama cambió en noviembre del año pasado cuando el Banco de Argelia comunicó oficialmente la reapertura de las operaciones con intermediarios españoles. La decisión ponía fin, a dos años y medio de parálisis comercial y abría la puerta a la recuperación. Aún así, las compañías veían con cautela la vuelta al mercado argelino, conscientes de la dificultad de recuperar posiciones frente a competidores internacionales.

La evolución de 2025 está demostrando, sin embargo, que la reactivación está siendo más ágil de lo previsto. En los seis primeros meses del año, las exportaciones coruñesas a Argelia no solo han remontado, sino que han superado los niveles anteriores a la crisis diplomática. De los 13,9 millones registrados en el primer semestre de 2022 se han pasado a los 15,6 de 2025. El dato contrasta con los 146.000 euros alcanzados en el mismo periodo de 2024.

Por sectores, la madera lidera la recuperación, con 2,5 millones en ventas, seguida muy de cerca por el pescado y el marisco, con 2,4. También el papel y el cartón, con 1,1, han vuelto a abrirse paso en el mercado magrebí. Antes del cierre a los productos españoles, en Argelia operaban de manera regular alrededor de 70 empresas coruñesas, de las que una treintena tenía un vínculo comercial regular al sostenerlo de forma ininterrumpida en los últimos cuatro años. En 2023 y 2024 apenas fueron nueve, y en el primer semestre de este año ya han vuelto a comerciar 23.

Suscríbete para seguir leyendo