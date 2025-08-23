El 70% de los contratos que se firman en Galicia siguen siendo temporales

Julio no fue un buen mes para el empleo en Galicia. La comunidad se situó entre las 11 en las que aumentó el paro respecto a junio, con un incremento del 0,56%, hasta los 107.858 desempleados. Pero los datos de contratación reflejan una realidad aún más llamativa: siete de cada diez contratos firmados el pasado mes fueron temporales, según las últimas cifras del Ministerio de Empleo. De los 86.251 acuerdos registrados, 62.287 correspondieron a empleos de corta duración, una proporción que se mantiene prácticamente estable a lo largo del año y que refleja la estacionalidad de sectores como el turismo, el comercio o la hostelería.

Entre enero y julio, Galicia contabilizó 420.808 contratos, de los que 287.720 fueron temporales, un 68,3% del total. Los indefinidos sumaron 133.088 y cayeron un 0,93% respecto al mismo período de 2024. La media nacional de eventualidad se sitúa en un 58,4%, lo que evidencia que Galicia mantiene un nivel de inestabilidad laboral superior al del conjunto del país.

Para comprender la magnitud del cambio, conviene mirar atrás. En los primeros siete meses de 2019 (2020 y 2021 están distorsionados por la pandemia), la temporalidad alcanzaba un 83,1% en Galicia, con 476.839 contratos eventuales, frente a solo 96.626 indefinidos. Desde entonces, y especialmente tras la entrada en vigor de la reforma laboral de 2022, la situación ha cambiado: los contratos temporales se han reducido casi un 40% y los indefinidos han crecido un 37%.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno buscaba precisamente reducir la precariedad: fomentar los contratos indefinidos y los fijos-discontinuos, sobre todo en sectores estacionales. Durante 2022 y 2023 se observaron descensos significativos de la temporalidad y un notable aumento de los fijos-discontinuos. Sin embargo, en 2024 y 2025 la tendencia se ha invertido ligeramente: los contratos temporales vuelven a crecer, aunque lejos de los niveles prepandemia.

El balance es mixto. Galicia ha logrado reducir la temporalidad en casi 15 puntos desde 2019 y consolidar un mercado con más contratos indefinidos. Pero aún está entre las cinco comunidades con mayor de temporalidad, muy por encima de la media nacional. La reforma laboral logró contener la precariedad, pero no erradicarla: la estacionalidad y la dependencia de sectores como el turismo y el comercio mantienen al mercado gallego en una situación laboral de constante incertidumbre.

