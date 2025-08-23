Un trabajador gallego cae desde 15 metros y le niegan la incapacidad

Tres veces le negaron la incapacidad permanente absoluta a un trabajador gallego que, en noviembre de 2022, sufrió un grave accidente laboral cuando trabajaba para una auxiliar del astillero ferrolano de Navantia. El hombre, de 45 años en ese momento, cayó desde el dique, a una altura de unos 15 metros, y sufrió fracturas en varias vértebras y en una pierna. Como resultado, se ve obligado a caminar con muletas, sin poder avanzar más de 200 metros seguidos, y debe usar corsé. También necesita ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

Esas secuelas no le parecieron suficientes ni a la mutua que lo valoró, Fremap, ni al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ni al Juzgado de lo Social n.º1 de Vigo, que analizó su caso tras fracasar en la vía administrativa. Los tres consideraron que al empleado de Indasa le correspondía una incapacidad permanente total, esto es, la que impide para la profesión habitual, pero no para otras más livianas.

El trabajador, defendido por el abogado ferrolano Manuel Casal Fraga, acudió al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que, en una reciente resolución, contradijo la sentencia de instancia. «En el momento actual, el actor no cuenta con capacidad para iniciar o consumar actividad laboral alguna, a la vista del cuadro de secuelas que le restan del accidente sufrido», concluyen los magistrados.

Condenan, de este modo, a la mutua a abonar una pensión vitalicia por valor del 100% de su base reguladora mensual.

Suscríbete para seguir leyendo