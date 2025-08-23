UGT urge un «plan de choque» contra la siniestralidad laboral tras 32 muertes

UGT-Galicia ha reclamado un plan de choque contra la siniestralidad laboral y que se actualice la Ley de Prevención de riesgos laborales, después de que el número de siniestros mortales en la comunidad aumentase un 14,3% el año pasado. «Las estadísticas no dejan lugar a dudas y sigue siendo una de las grandes lacras del mercado laboral en Galicia», ha alertado UGT. «En los seis primeros meses ya van registrados en esta comunidad 14.315 accidentes, con 32 fallecidos, con el segundo índice de incidente en siniestros mortales más elevado del Estado», apunta en relación a las cifras existentes. El sindicato ha recordado que la siniestralidad mortal creció un 14,3 % en 2024, al pasar de 56 a 64 siniestros, mismo porcentaje de incremento que registraron los accidentes graves, según los datos del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia (ISSGA).

«Es evidente que algo está fallando, por lo que urge extremar la vigilancia para que se cumpla la ley», ha insistido el sindicato, que ha destacado que Galicia es la cuarta comunidad con índices de incidencia más elevados en siniestros mortales, por detrás de Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura.

También ha alertado de que los infartos y otras patologías no traumáticas son las causas que ocasionan más accidentes mortales, por lo que urgen medidas que reduzcan los riesgos psicosociales, y que ha habido un fuerte incremento de los siniestros mortales y graves en la contratación temporal.

UGT ha denunciado también que se infradeclaran las enfermedades profesionales, sobre todo los cánceres de origen laboral, ya que sólo se comunicaron nueve en todo 2024.

Por todo ello, ha reclamado un plan de choque negociado con los agentes sociales y que la prevención de riesgos y el cuidado de la salud laboral sean una materia «prioritaria» en las mesas de diálogo social.