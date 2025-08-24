La construcción suma tres trabajadores foráneos al día a falta de relevo gallego

La Fundación Adecco proyectó esta semana una imagen que preocupa a España y es especialmente grave para la economía gallega. En la próxima década, se jubilarán 301.700 personas en la comunidad, pero solo 68.500 jóvenes comenzarán a trabajar. En tablas con Castilla y León y solo mejor que Euskadi, Galicia es la segunda región donde más profesionales se retirarán por cada nueva incorporación (4,4), lo que constata el reto capital que supone afrontar este desequilibrio y no hace más que reafirmar la dependencia de la migración, que solo continuará medrando con la salida masiva de baby boomers del mercado laboral. La mano de obra foránea será decisiva para paliar la falta de relevo generacional. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 150.000 extranjeros llegarán a la autonomía entre 2026 y 2035. Un 80% tendrá edad para trabajar y el 70% buscará empleo activamente.

Es una realidad inevitable a futuro y que ya cala en el presente de muchos sectores, como la construcción, cuya plantilla es la que más ha notado el incremento de trabajadores procedentes del exterior: 6.889 de los 56.459 contabilizados en julio . Su peso prácticamente se ha duplicado desde el COVID, pasando del 6,6% al 12,2% del total tras arribar más de 4.000 ocupados entre peones, albañiles, ferrallistas, encofradores, carpinteros, electricistas, fontaneros o soldadores. La mayoría son no europeos que han cruzado el charco, ya sea desde América Latina o África. Lo cierto es que todos ellos —incluidos los comunitarios, en su caso de Portugal y Europa del Este— sostienen el empleo de esta actividad, teniendo en cuenta que sin las 1.121 altas del último año, a razón ya de tres al día, Galicia habría perdido 18 afiliados.

La carga laboral manda. Como divulgó este diario hace unos meses, las viviendas proyectadas se han disparado un 54% en la comunidad y los inmuebles con visado de obra alcanzan su máximo en los últimos 16 años, en niveles de 2009, tras el estallido de la crisis inmobiliaria, y las constructoras prevén que el ritmo se mantenga. No en vano, el presupuesto supera los 600 millones solo en el plano residencial, a lo que se suma la gran demanda que acogen la obra civil y la industrial.

«A nadie se le escapa que el incremento de trabajadores extranjeros es una consecuencia directa del aumento de volumen de trabajo en el sector de la construcción. No somos capaces de incrementar nuestra capacidad productiva con personal nacional», admite Miguel Caruncho, representante del gremio de los constructores. El sector ha optado por reforzar la formación interna para integrar a quienes llegan. En paralelo, se intenta abrir la puerta a colectivos apenas presentes en la obra, como las mujeres. Y es que la presencia femenina también se ha duplicado en los últimos cinco años, aunque sigue siendo mínima. «El sector no es tan áspero como parece», insiste Caruncho: «No es más duro que otros trabajos físicos y sí ofrece estabilidad».

Los principales problemas del sector son precisamente «la alta rotación y la falta de relevo generacional», advierte Beatriz Fernández, técnica selección en el departamento de personas y talento de Prace Servicios y Obras. Conforme indica, «muchos encargados españoles no transmiten su conocimiento», lo que agrava el déficit de mano de obra. Ante esa situación, la compañía ha recurrido a proyectos de movilidad internacional, con el objetivo de traer a trabajadores desde países como Perú, si bien el modelo empieza a mostrar síntomas de agotamiento. Las condiciones salariales en el país andino se han equilibrado y la migración ya no resulta tan atractiva: de los ocho que aterrizaron el año pasado, solo continúan cuatro. Muchos optan por irse o cambiar de empresa en España en busca de mejores sueldos. Por ello la firma complementa esta vía con la formación profesional y las prácticas. Todo con la expectativa de generar una cantera propia en Galicia.

Pero la realidad de los centros de formación es que los extranjeros son necesarios sí o sí. Casi el 80% de los alumnos de la Fundación Laboral de la Construcción, de hecho, son foráneos, la mayoría llegados desde Malí o Senegal tras obtener el estatuto de refugiados. Los cursos, de unas 400 horas, incluyen prevención de riesgos, formación básica de obra, especialización y clases de lengua, con una parte práctica en empresas que suele culminar con su contratación. Desde finales de 2024 se han activado cinco grupos, con entre 10 y 12 extranjeros en cada uno, lo que ha permitido a decenas de ellos insertarse en apenas cinco meses. El proceso cuenta además con el apoyo de entidades de acogida que facilitan la integración social. «Suelen tener una actitud que hace que las compañías apuesten por ellos», resume Celso Coloret.

Uno de cada cinco empleos hosteleros ya lo ocupa un migrante en Galicia

Los extranjeros que trabajan en constructoras gallegas han aumentado más de un 19% en el último año. Es el mismo porcentaje que representa el colectivo en la hostelería, donde uno de cada cinco puestos ya lo ocupa un migrante. El sector daba empleo hasta el pasado mes de julio a un total de 13.923 trabajadores foráneos, un 11% más que en 2024, y se sitúa a la cabeza como el primero que más mano de obra procedente del exterior acumula, por encima de otras actividades de peso como el comercio (7.601) o la industria manufacturera (6.974), que completan el top tres. A ojos de Cheché Real, presidente de Hostelería de Galicia, «el 50% o 60% de los negocios tendría que echar el cierre si no fuese por los trabajadores extranjeros». «Hace 40 o 50 años los gallegos emigrábamos y trabajábamos de lo que nadie quería. Ahora nosotros somos ese país acogedor, las circunstancias se repiten pero de otra manera», apunta, dejando claro que la situación irá a más porque la hostelería está creciendo: «No me da miedo ninguno, me reconforta y me parece maravilloso».