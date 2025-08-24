Los expertos no descartan que el Ibex rompa su máximo histórico

La economía española ha mostrado en los últimos meses síntomas de fortaleza que también se refleja en los mercados financieros. Una cascada de datos macroeconómicos confirma un rumbo ascendente de la actividad económica tras superar los peores momentos de la pandemia. El PIB ha crecido en el último trimestre un 0,7% y los afiliados a la Seguridad Social se acercan a los 21,5 millones. Por otro lado, los precios de compra de la vivienda se acercan a los niveles de 2007. Estas no son las únicas cifras que recuerdan a aquel año en el que quebró el banco de EEUU Lehman Brothers y que dio paso a una brutal crisis económica global.

El Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española, marcó en 8 de noviembre de 2007 su cota más alta de la historia: 15.945 enteros. En aquella sesión, el índice llegó a superar los 16.000 puntos, aunque nunca logró cerrar por encima de ese nivel. Sin embargo, este 2025 ha supuesto un nuevo renacer para el parqué español que le ha llevado a revalorizarse cerca de un 30% en lo que va de año. ¿Podría el selectivo llegar a superar esas cifras? Los analistas no lo descartan a la vista de que la guerra comercial con EEUU se ha frenado y que la última avalancha de resultados empresariales ha insuflado optimismo en los inversores. El índice ha vivido este agosto un rally bursátil que le ha conducido a cotizar por encima de los 15.300 puntos, marca que no superaba desde hace 18 años, y los analistas vaticinan que el índice está preparado para superar su máximos históricos a corto plazo si no se cierne sobre el panorama un cisne negro que empañe el optimismo.

Certidumbre y resultados

El desempeño del Ibex en 2025 resalta frente al de otras plazas europeas: la Bolsa de Milán repunta cerca de un 22% este año, el Dax alemán se anota una subida de cerca de un 20%, el FTSE 100 británico sube en torno a un 11% y el Cac francés ha progresado alrededor de un 5%. Las claves que explican este alentador panorama en el Ibex se resumen en dos claves: certidumbre geopolítica y resultados empresariales. El acuerdo, finalmente rubricado, entre EEUU y la UE para poner fin a la guerra comercial ha sido un acicate para los inversores, que se han animado ante un escenario que no es el idóneo pero en el que se han fijado unas reglas que proporcionan estabilidad. El avance de las negociaciones para acabar con la guerra en Ucrania con la mediación de Estados Unidos también ha insuflado optimismo en las bolsas. Por otro lado, los resultados del primer semestre de las empresas del Ibex 35 han sido buenos, especialmente los de la banca. «Sin duda, la banca es uno de los principales apoyos del rally del Ibex. De las entidades dependerá que el selectivo español continúe su senda positiva», afirma el analista Javier Cabrera.

«Desde los mínimos de noviembre de 2022, el Ibex ha encadenado una subida de triple dígito (+115%) empujado por bancos y utilities, principalmente. En este camino no se han dado grandes sustos (salvo el de abril de este año), lo que ha permitido al Ibex 35 (sin dividendos), plantarse a un paso de sus máximos históricos. De hecho, su versión con dividendos lleva meses por encima de esa cota», expone Javier Molina analista senior de mercados de ‘eToro’.

Fundamentos «muy sólidos»

Los analistas coinciden en destacar que el selectivo está viviendo una tendencia muy positiva basada en fundamentos «muy sólidos», a diferencia del escenario de 2007. «La tendencia está siendo muy positiva y creemos que los fundamentales que han respaldado las subidas siguen vigentes. Eso, junto al sentimiento optimista del mercado, nos lleva a pensar que el selectivo está camino de romper máximos históricos. De hecho, creemos que para que no rompa máximos tendríamos que ver algún shock externo al mercado», explica el analista Javier Cabrera.