«No hay una nueva burbuja: la situación actual es muy diferente a 2008»

–En los próximos cinco años se jubilarán unos 20.000 trabajadores en el sector. ¿Qué medidas impulsan para atraer a jóvenes, mujeres y talento extranjero?

Estamos ante un reto demográfico importante, pero también una oportunidad para rejuvenecer y diversificar nuestro sector. Desde la Fundación Laboral de la Construcción impulsamos proyectos para jóvenes, fomentando la formación profesional con programas adaptados a nuevas generaciones. Para las mujeres, trabajamos en fomentar su incorporación, destacando su presencia creciente en roles técnicos y de gestión, con campañas de visibilidad y apoyo a la conciliación. En cuanto al talento extranjero, hemos integrado trabajadores peruanos y ampliamos a otros países, asegurando homologación y formación cultural. La unidad de la cadena de valor nos permite ser más eficientes y creemos que la industrialización y la digitalización hará el sector más atractivo para todos.

Usted señala la industrialización como un pilar estratégico. ¿Qué avances se están dando en Galicia en la construcción modular o prefabricada y qué papel juega el clúster en su implantación?

Hemos presentado un Plan para impulsar la construcción industrializada, que incluye mapear las capacidades en el territorio, incorporando talento y experiencia en modular y prefabricada. Proyectos como los que incorporan nuevos materiales y tecnologías ya están en marcha, alejándonos de modelos tradicionales. El Clúster juega un rol central como facilitador de esta transformación: integramos a toda la cadena promoviendo la colaboración público-privada. Esto incluye simplificación normativa, inversión en innovación y formación.

La digitalización es otro de los grandes retos. ¿Cree que las pymes gallegas del sector están preparadas para dar este salto?

Las pymes gallegas, que representan la mayoría de las 8.400 empresas del sector, están en transición hacia modelos más digitales, pero requieren apoyo. Hemos avanzado en los últimos años, con proyectos que incorporan tecnologías como BIM y herramientas de eficiencia energética. Desde la Fundación Laboral de la Construcción, ofrecemos recursos adaptados a las pymes. Aunque hay retos como la inversión inicial y la adaptación cultural, la unidad del sector y el reconocimiento como estratégico por la Xunta nos dan el impulso necesario. Estoy seguro de que, con colaboración, las pymes no solo estarán preparadas, sino que liderarán esta transformación.

Han anunciado un plan de «autovigilancia» para pequeñas obras para reducir a cero los accidentes . ¿En qué consiste y cómo esperan que sea recibido ?

Es una iniciativa innovadora que busca empoderar a las empresas en la prevención de riesgos. Lo presentaremos el 7 de septiembre con todo detalle y estamos muy orgullosos de él. Es fruto de un ingente trabajo de un gran equipo y tenemos muchas expectativas.

Dice con frecuencia que quieren superar la etiqueta de «sector del ladrillo». ¿Qué mensaje le daría a la sociedad gallega para que vea la construcción como una industria moderna y de futuro?

Es que no esa definición no nos representa y es errónea desde su inicio. La construcción es un motor socioeconómico clave, impulsor de innovación, sostenibilidad y empleo de calidad. Hemos evolucionado hacia la eficiencia energética, la digitalización y la industrialización, con proyectos en viviendas, industrias y energías limpias que responden a las necesidades actuales. Somos la primera comunidad en reconocerlo como sector estratégico, y desde el Clúster integramos a toda la cadena de valor para afrontar retos con unidad.

La construcción es uno de los sectores con mayor impacto ambiental. ¿Qué innovaciones impulsan para avanzar hacia una edificación más verde y eficiente ?

Estamos avanzando en la adopción de materiales ecológicos y tecnologías que reducen el impacto, como la construcción modular que minimiza residuos y el uso de energías limpias en obras. Iniciativas clave incluyen rehabilitaciones energéticas en áreas urbanas consolidadas, con incentivos públicos, y proyectos en sectores industriales que incorporan criterios verdes. El Plan de Industrialización promueve un cambio cultural hacia modelos autosuficientes, explotando recursos locales para evitar dependencias externas. Colaboramos con centros tecnológicos para innovar en eficiencia, asegurando que nuestras empresas transiten hacia una edificación más verde, alineada con las prioridades de las nuevas generaciones y el desarrollo sostenible de Galicia.

La Xunta anunció planes para impulsar miles de viviendas públicas en alquiler social o asequible. ¿Considera suficiente esta iniciativa? ¿El sector constructor está preparado para asumir ese volumen de obra?

Es un buen comienzo, pero para ser suficiente, debe complementarse con agilización de trámites, incentivos a la colaboración público-privada y foco en rehabilitación junto a obra nueva. El sector está preparado para asumir este volumen, con nuestras empresas en transición hacia modelos eficientes e industrializados. Hemos mantenido una inversión pública equilibrada, garantizando sostenibilidad y empleo, y confiamos en que, con unidad, ejecutaremos estos proyectos con éxito, contribuyendo a abaratar el acceso.

En Galicia hay un alto porcentaje de viviendas vacías o en mal estado. ¿Qué políticas o incentivos cree que deberían priorizarse para movilizar ese parque ?

Priorizaría incentivos fiscales para rehabilitación energética y sostenible, simplificando trámites y ofreciendo subvenciones para propietarios, junto a programas de colaboración público-privada que faciliten la recuperación de edificios singulares en centros urbanos. Esto complementa la obra nueva en periferias, equilibrando oferta y reduciendo impacto ambiental. La administración ya ha tomado consciencia de lo que hay que hacer y se está llevando a cabo.

Tras la experiencia de 2008, algunos analistas temen que estemos ante una nueva burbuja en el mercado de la vivienda. ¿Comparte esa preocupación? ¿Qué diferencias ve entre la situación actual y la de hace quince años?

No comparto esa preocupación de una nueva burbuja, ya que la situación actual es muy diferente a 2008. Hoy, el sector está en transformación hacia sostenibilidad y eficiencia, con inversión pública equilibrada y reconocimiento estratégico por la Xunta, lo que garantiza estabilidad. Hay que decir que en aquel momento no se hicieron las cosas bajo control y con rigor. Hoy sería muy difícil que aquello vuelva a pasar ya que los requisitos a la hora de afrontar cualquier proyecto son otros. Ahora enfocamos en demandas reales como vivienda asequible, industrias y energías limpias, con precios impulsados por oferta limitada y costos materiales, no por exceso. Hemos aprendido lecciones, promoviendo modelos industrializados y digitales que evitan riesgos, y confío en que la unidad nos mantenga en un camino de oportunidades.