El IMV llega a más de 90.000 gallegos y ya supera los 200 millones anuales

La Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés) concluyó a finales del pasado octubre el informe anual que refleja el grado de vulnerabilidad social de Galicia. Los datos son de 2023, el año previo, pero ilustran muy bien la presión a la que se veían sometidas las familias gallegas con la inflación todavía al alza y los tipos más altos de las últimas dos décadas, lo que inevitablemente se tradujo ese ejercicio en casi 700.000 personas en alto riesgo de pobreza, exclusión o ambas; uno de cada cuatro habitantes y 50.000 más si se compara con las cifras del 2022. «Galicia sigue alejada del cumplimiento acordado por la Agenda 2030», alerta el informe. Debería haber 190.000 personas menos en esta situación que en 2015, año designado como referencia y en el que había 680.743, pero lo cierto es que son cerca de 8.000 más.

El principal colchón habilitado por el Gobierno para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se introdujo en 2020 y no ha dejado de llegar a cada vez más hogares pese a agravarse la coyuntura económica. A nivel autonómico, las prestaciones alcanzaron en mayo su récord y están a nada de superar las 34.000, un 17% más que en 2024. Los beneficiarios —quienes residen en un hogar en el que entran uno o más IMV, los perciban de forma directa o indirecta— son por su parte 92.000, y entre ellos hay 35.000 menores. Nunca ha habido tantas prestaciones en comunidad, que se incrementan a un ritmo de 13 nuevas al día, ni tantos beneficiarios, que lo hacen tres veces más y suman 38 nuevos cada jornada.

Solo en el último año, además, la cuantía mensual por hogar vinculada al IMV ha crecido un 8,4% hasta los 516 euros. La cobertura supera por primera vez los 200 millones anuales en Galicia si se contabilizan los últimos 12 meses, y desde junio de 2020 el Ejecutivo central ha destinado unos 730.

A ojos de Xosé Cuns, director de EAPN Galicia, el impacto sin duda es positivo pero aún queda camino por recorrer porque la prestación «no llega a un gran número de familias que, teniendo derecho, no la perciben porque no están informadas o porque los trámites burocráticos son enormes». Por ello reclama transferir su competencia a la Xunta y, al mismo tiempo, una «modificación urgente» de la Lei de Inclusión para llegar a donde no llega y reforzar su complementariedad.

La brecha de género

El IMV muestra otra desigualdad, para más inri, y gira en torno a la brecha de género. Son más mujeres perceptoras (24.209, siete de cada 10) y crecen más (un 17,2% en el último año frente al 15,2% que suben los hombres).

Los datos evidencian que la situación de riesgo de pobreza y exclusión social afecta más al colectivo femenino —que se ve más forzado a recurrir a este tipo de prestaciones—, y esto cuadra con las cifras del estudio El Estado de la Pobreza de EAPN, que muestra cómo la tasa de riesgo es casi cuatro puntos superior para ellas (27,4%) que para ellos (23,5%) y además se eleva más rápido: creció 2,4 puntos en 2023, mientras que la de los hombres lo hizo 1,3.

Por hogar, la mayoría de los beneficiarios son perceptores que viven solos (9.239), seguidos de los hogares de dos adultos y dos menores (4.998), los de dos mayores y un pequeño (4.733) y los de un adulto y un menor (4.309). El importe bruto de las nóminas ligadas al Ingreso Mínimo Vital se ha incrementado en un 26% y rebasa al mes los 19 millones de euros.

