El abaratamiento de las nuevas hipotecas echa el freno en Galicia

Aunque la enorme diferencia con los niveles de hace un año deja todavía recortes contundentes en la cuota de las hipotecas, el euríbor se ha tomado un descanso en la desescalada que ayudó a revitalizar el mercado inmobiliario. El principal índice de referencia para la firma de créditos para la compra de una vivienda está estancado desde mayo. Cerró julio en el 2,079% tras una caída raquítica respecto al 2,081% que alcanzó en los dos meses anteriores. A estas alturas de agosto supera incluso el 2,1% (2,114%), a la espera de ver cómo evoluciona la economía y las próximas decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Christine Lagarde y el resto de la cúpula del organismo se reúnen el 11 de septiembre. En la anterior cumbre de finales de julio para orientar la política monetaria optaron por pausar las bajadas y mantener el tipo de referencia en el 2%. «No nos comprometernos con ninguna senda específica», espetó la presidenta en la habitual comparencia posterior.

Los futuros pasos del BCE marcarán la evolución del euríbor y, como efecto colateral, del bum en la compraventa de pisos y casas. Durante el segundo trimestre del año se comercializaron 6.465 en Galicia, un 32% más que en el mismo periodo de 2024. El incremento es aún mayor en las hipotecas: 49,1%, hasta cerca de 4.600. Y cada vez se pide más dinero.

«El endeudamiento hipotecario por vivienda ha registrado el quinto ascenso consecutivo, consolidando la tendencia ascendente iniciada a finales de 2023», señalan los Registradores de la Propiedad en su reciente balance. Entre abril y junio, concretamente, el repunte fue del 1,5% en el conjunto del país y en el caso concreto de la comunidad, con importes medios en los préstamos de 158.502 y 121.417 euros, respectivamente.

«Durante el ciclo inmobiliario 2014-2022 el endeudamiento hipotecario por vivienda sufrió un crecimiento intenso como consecuencia del aumento del precio de la vivienda y de la superficie media transmitida», añade la entidad. Con el incremento de los tipos de interés, en el arranque de 2023 se registraron los primeros descensos. Fue un espejismo. Pudo más el acelerón del coste de los inmuebles, presionando al alza otra vez el endeudamiento, en cotas récord ahora mismo. «En la medida que el precio de la vivienda mantenga la senda alcista, acompañado de una relativa estabilidad de la superficie media transmitida, las cuantías alcanzadas darán lugar a nuevos máximos históricos», indican los Registradores.

El acelerón de los precios de la vivienda —muy cerca del 10% en los últimos doce meses en Galicia— obliga a pedir más dinero prestado a las entidades financieras. Es una de las razones del freno en el abaratamiento de las hipotecas. La otra causa viene de los tipos de interés contratados. Siguen menguando por quinto trimestre consecutivo, aunque el descenso «moderó la intensidad». «Los descensos en tipos de interés por parte del BCE están provocando este favorable movimiento para la dinámica del mercado inmobiliario, con el correspondiente impacto sobre la senda bajista del euríbor y los tipos de interés de cierre de los nuevos créditos hipotecarios», subrayan los Registradores, a la espera de ver qué camino sigue tanto el Eurobanco como el propio euríbor.

El tipo medio del segundo trimestre en toda España se situó en el 3,02%, frente al 3,12% de enero a marzo. En Galicia llegó al 3,08%, también ligeramente inferior al 3,22% del primer trimestre. La cuota sigue el mismo camino y aguanta sin apenas variación: 587,4 euros al mes.

El tipo medio en las nuevas hipotecas formalizadas en la región se resiste a bajar del 3%. Lleva dos años y medio por encima de este umbral. Entre las hipotecas a tipo fijo, la media en Galicia ronda el 3,08% y el 3,11% en las variables. Las primeras arrasan. Concentraron el 85,2% del todas las operaciones firmadas en el segundo trimestre, un porcentaje mucho más alto que en el conjunto del Estado (72,3%).

Para digerir el engorde del endeudamiento y la tibieza en la caída de los tipos, los créditos se alargan. Duran de media 333 meses. Es decir, unos 24 años y medio.