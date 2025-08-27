El gasto en pensiones subió más de un 6% en agosto

pablo gallén

Madrid

La Seguridad Social destinó en agosto 13.620,8 millones de euros al abono de las pensiones contributivas, la mayor cifra registrada hasta la fecha. Este importe supone un incremento del 6,2% respecto al mismo mes de 2024, según datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La nómina incorpora la revalorización de las pensiones aprobada para 2025, que fue del 2,8% con carácter general y de entre el 6% y el 9% en el caso de las pensiones mínimas.

Las pensiones de jubilación concentraron casi tres cuartas partes del gasto, con 9.954,9 millones, un 6,1% más. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.198 millones (4,1%), a las de incapacidad permanente 1.252,6 millones (10,5%), a las de orfandad 178,8 millones (4%) y a las de prestaciones en favor de familiares 36,5 millones (6,5%).

