El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde A Coruña

Antes de convertirse en una de las principales multinacionales británicas de la industria de la moda, Next fue una sastrería. Fundada por Joseph Hepworth en 1864, su expansión fue muy rápida, hasta convertirse en una pionera de las cadenas de tiendas en Reino Unido. Se rebautizó con su actual nombre en 1982 tras hacerse con la marca de textil para mujer Kendall & Sons. Hoy es un conglomerado con líneas de ropa, calzado y hogar. Tiene 457 tiendas repartidas por Europa, Asia y Oriente Medio y emplea a 45.000 trabajadores solo en su país. En su último ejercicio fiscal facturó unos 6.300 millones de libras, la mitad por el canal online (7.300 millones de euros).

Next acaba de poner a España entre sus retos para seguir ampliando su mercado. Y su desembarco se hará a través de Galicia, cuna de uno de sus competidores, Inditex. A través Next Holding Investments constituyó en febrero de este año su filial Ginkgo Kalone Investments con 3.000 euros.

Como adelantó Economía Digital Galicia, el gran salto se registró este mismo mes de agosto con una ampliación que elevó el capital social hasta los 3,01 millones de euros. Inicialmente, su sede estaba en la localidad de Sada y se ha trasladado al Cantón Pequeño de A Coruña.