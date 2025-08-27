La morosidad de la banca baja del 3% por primera vez desde octubre de 2008

La morosidad de la banca española volvió a marcar un hito en junio al situarse en el 2,97%, el nivel más bajo desde octubre de 2008, según los datos publicados por el Banco de España. Aquella fue la última vez que la ratio de créditos dudosos se mantuvo por debajo del 3%, cuando alcanzó el 2,92% en pleno estallido de la crisis financiera. El dato de junio supone una nueva caída frente al 3,11% registrado en mayo y al 3,43% del mismo mes de 2024.

En términos absolutos, el volumen de créditos morosos se redujo hasta los 36.291 millones de euros, lo que representa un descenso de 955 millones respecto al mes anterior y de 4.599 millones en comparación interanual. Se trata, además, de la cifra más baja de préstamos dudosos desde junio de 2008. Este retroceso se explica no solo por la disminución de la cartera de morosos, sino también por el aumento del crédito total concedido, que alcanzó los 1,220 billones de euros en junio. La cifra supone un crecimiento de 23.113 millones respecto a mayo y de 27.848 millones frente a un año antes.

Los bancos, cajas y cooperativas de crédito cerraron el mes con una tasa de morosidad del 2,89%. En el caso de los establecimientos financieros de crédito, la mora descendió hasta el 5,42%.