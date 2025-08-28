Una de cada cuatro empresas gallegas no ha publicado sus cuentas en los dos últimos años

En Galicia, 21.536 sociedades mercantiles se consideran fantasma, es decir, siguen inscritas en el registro mercantil pero no han presentado sus cuentas en los dos últimos ejercicios. La cifra supone que una de cada cuatro empresas registradas en la comunidad no cumple con esta obligación legal, pese a las sanciones previstas.

Distribución geográfica / L. O.

Galicia concentra el 4,1% de todas las sociedades fantasma del país, lo que la sitúa como la sexta comunidad con más casos, según el último análisis de Informa D&B. En la actualidad, en la comunidad hay 62.692 sociedades activas, que representan el 4,84% del total nacional.

El estudio advierte del riesgo que suponen estas sociedades inactivas, ya que pueden ser utilizadas como vehículos para fines fraudulentos. «Aunque existen sanciones, muchas empresas continúan en esta situación, cuando lo más adecuado sería su liquidación», subraya Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa.

La facilidad para constituir sociedades con bajo capital inicial —más del 65% de estas compañías arranca con menos de 5.000 euros de capital social— favorece que permanezcan años sin actividad ni control administrativo.

A nivel estatal, la dimensión del fenómeno es mucho mayor: 517.000 sociedades en toda España están en la misma situación. Madrid (19%), Andalucía (18,5%) y Cataluña (17%) concentran más de la mitad de estos casos. En el extremo opuesto se sitúan Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta, que no alcanzan el 1%.

Por sectores, construcción e inmobiliarias acumulan el 25% de estas mercantiles, mientras que comercio representa algo más del 21%. En Galicia, donde ambos sectores tienen un peso relevante, la advertencia cobra especial relevancia. El mantenimiento de estas sociedades fantasma, alertan los expertos, no solo distorsiona las estadísticas empresariales, sino que compromete la transparencia y la seguridad del tejido económico gallego.

