Un experto financiero desvela sus tres trucos para ahorrar en el Mercadona: "Se ahorra un montón de dinero"

Si cuidamos nuestra economía al detalle, hay muchos mecanismos que nos pueden llevar a ahorrar un puñado de euros de nuestro bolsillo. Sin embargo, en muchas ocasiones, esto es engorroso, lleva tiempo y, si no se cumple a rajatabla, puede terminar incluso siendo contraproducente. Pero no todas las técnicas son así.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, una persona de deja de media unos 123 euros al mes la compra, que vienen siendo unos 31 euros a la semana. Pero ojo, que la cosa se dispara, porque por cada persona extra en casa, el gasto se duplica. Una pareja pasa a gastar 247 euros, a tres miembros les tendría un coste de 370 y de ser cuatro en casa el montante total asciende a 494 euros mensuales. Y esto solo en el supermercado.

Sin embargo, existen trucos para que comprar más signifique ahorrar. Precisamente, @javi.saandoval es uno de eso profesionales de las finanzas que comparten tips para que los usuarios puedan aplicarlo en su día a día. En uno de sus últimos vídeos, el consultor reveló tres trucos con los que se ahorra "un montón de dinero en el supermercado".

Los tres trucos para ahorrar en el supermercado

Simulando ser cualquiera de nosotros, el influencer empieza el vídeo con algo que todos hemos dicho en algún momento: "Mercadona está carísimo. Me he gastado 150 euros y solo he llenado dos bolsas".

Como si de un amigo economista se tratase, un Javier Sandoval con otra ropa le responde: "Yo desde que uso estos tres trucos, ahorro un montón de dinero". Ante la estupefacción del "frustrado cliente de Mercadona", el consultor financiero empieza a enumerar los tres consejos para ahorrar en la cesta de la compra: