Foro Económico estima un alza del 3,2% del PIB gallego en junio
A Coruña
La actividad económica de Galicia ha acelerado en el segundo trimestre del año según el Indicador Abanca-Foro de Coyuntura Económica de Galicia. En junio registró un incremento interanual del 3,2% gracias al repunte del consumo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor
- El Sporting de Portugal llena la caja antes de un último intento por Yeremay
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Así juega Samuele Mulattieri, un «chico de oro» y un ariete «muy fuerte a campo abierto»
- Comienzan a instalarse en O Parrote las vigas sobre las que se construirá un ambigú junto a la plataforma de baño