Vegalsa-Eroski genera 40 millones en ahorro a sus clientes en la primera mitad del año

La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski trasladó a sus clientes un ahorro de 40 millones de euros durante el primer semestre del año, entre febrero y julio, gracias a su programa de fidelización y a distintas campañas promocionales.

De esta cifra, 39,3 millones se corresponden con ventajas obtenidas a través del programa Eroski Club, que cuenta con más de 925.000 socios activos en Galicia, Asturias y Castilla y León. El club ofrece distintas modalidades de tarjeta, como la Eroski Club Oro, con un ahorro fijo del 4% en todas las compras, o el Plan Familias 0-12, destinado a hogares con hijos.

«Situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Ser sus aliados en el ahorro de su cesta de la compra es una prioridad para Vegalsa-Eroski», señaló Jesús Diz, director de comercial & marketing de la compañía.

A este volumen se suman las acciones ligadas a las marcas propias —Eroski, Eroski Basic, Natur, Bio/Eco, Seleqtia y Belle— protagonistas de campañas como Siempre Precios Bajos o Carro para una dieta saludable y equilibrada por 70 €.

El ahorro también alcanzó a familias beneficiarias de la Tarxeta Benvida de la Xunta y de los carnés de familia numerosa en Galicia y Castilla y León, con descuentos que superaron los 523.000 euros en este periodo.