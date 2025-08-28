Vegalsa-Eroski genera 40 millones en ahorro a sus clientes en la primera mitad del año
El programa Eroski Club y las promociones directas beneficiaron a más de 925.000 socios de las comunidades de Galicia, Asturias y Castilla y León
La compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski trasladó a sus clientes un ahorro de 40 millones de euros durante el primer semestre del año, entre febrero y julio, gracias a su programa de fidelización y a distintas campañas promocionales.
De esta cifra, 39,3 millones se corresponden con ventajas obtenidas a través del programa Eroski Club, que cuenta con más de 925.000 socios activos en Galicia, Asturias y Castilla y León. El club ofrece distintas modalidades de tarjeta, como la Eroski Club Oro, con un ahorro fijo del 4% en todas las compras, o el Plan Familias 0-12, destinado a hogares con hijos.
«Situamos al cliente en el centro de todas nuestras decisiones. Ser sus aliados en el ahorro de su cesta de la compra es una prioridad para Vegalsa-Eroski», señaló Jesús Diz, director de comercial & marketing de la compañía.
A este volumen se suman las acciones ligadas a las marcas propias —Eroski, Eroski Basic, Natur, Bio/Eco, Seleqtia y Belle— protagonistas de campañas como Siempre Precios Bajos o Carro para una dieta saludable y equilibrada por 70 €.
El ahorro también alcanzó a familias beneficiarias de la Tarxeta Benvida de la Xunta y de los carnés de familia numerosa en Galicia y Castilla y León, con descuentos que superaron los 523.000 euros en este periodo.
- Un hombre de A Coruña se lanza al agua para rescatar un contenedor
- El Sporting de Portugal llena la caja antes de un último intento por Yeremay
- El Ayuntamiento de A Coruña exige llegar a 100.000 metros en el parque de Monte Mero
- El atropello de Juana de Vega se investiga como 'intencionado': el coche estaba parado y aceleró cuando cruzaban los peatones
- Negocios de A Coruña que resisten sin tarjeta: «Siempre hay que llevar un billete en la funda del móvil»
- El Concello de A Coruña tramita las tres grandes torres de Metrovacesa en Visma
- Así juega Samuele Mulattieri, un «chico de oro» y un ariete «muy fuerte a campo abierto»
- Comienzan a instalarse en O Parrote las vigas sobre las que se construirá un ambigú junto a la plataforma de baño