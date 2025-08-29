Froiz acelera su expansión en León con la compra de tres tiendas a una cadena local

Froiz saca músculo fuera de su territorio de origen. La cadena gallega de distribución alimentaria duplica su presencia en León. Tenía tres tiendas operativas y acaba de comprar otras tres a Hijos de Luis Rodríguez, una cadena local que opera con la enseña masymas. El cambio de mano, según anunciaron ambos grupos, se hará efectivo el 1 de septiembre y pocos días después reabrirán ya con el cambio de imagen. La operación incluye la subrogación de todos los trabajadores.

Con este nuevo salto en su crecimiento, Froiz quiere «consolidar su presencia» en la ciudad leonesa. Ambas compañías subrayan su enfoque regional y el carácter familiar, lo que sumado al hecho de ser socias de la misma central de compras, Euromadi, «ha facilitado una transición ordenada y alineada con los valores de servicio, eficiencia y cercanía al consumidor que comparten ambas organizaciones», señalan. Al cierre del pasado ejercicio, la facturación neta (sin IVA) de Froiz ascendió a 940 millones de euros, un 3% más que en 2023 (912 millones de euros). Su red comercial en España y Portugal sumaba 262 puntos de venta y la plantilla alcanzó los 6.750 trabajadores.

Por otra parte, Gadis tiene también a Castilla y León en el punto de mira. La cadena acaba de abrir en Valladolid el supermercado número 47 en esta comunidad, en la que genera más de 1.800 puestos de trabajo directos.