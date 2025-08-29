El ITG de A Coruña digitaliza la energía renovable con IA en un ensayo pionero en Canarias

El Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), con sede en A Coruña, lidera un proyecto innovador que apuesta por transformar la forma en que se produce, almacena y gestiona la energía en España. Se trata de Brain2Power, un ensayo pionero en las islas Canarias que combina energías renovables e inteligencia artificial para dar un salto cualitativo en la digitalización del sistema eléctrico.

El objetivo es diseñar y validar un modelo basado en las denominadas Virtual Power Plants (VPPs), plantas de energía virtuales capaces de coordinar distintas fuentes renovables —solar, eólica o marina— junto con sistemas de almacenamiento en baterías e hidrógeno verde. Todo ello gestionado de forma automática mediante herramientas digitales avanzadas.

Por primera vez en España se ensayará la viabilidad del comercio directo de energía renovable entre empresas, comunidades energéticas y usuarios finales. Este modelo promete reducir costes, mejorar la eficiencia y generar beneficios ambientales y económicos a escala local.

La iniciativa cuenta con un banco de pruebas apoyado en el fondo marino de Gran Canaria, con capacidad para alojar a investigadores y equipos técnicos en operaciones experimentales. Los resultados, una vez validados, podrán aplicarse en puertos, campus universitarios, polígonos industriales o comunidades energéticas.

Para Santiago Rodríguez Charlón, director de Energía del ITG, el proyecto consolida a la entidad coruñesa como socio tecnológico de referencia en la transición energética digital. «Nuestra labor en Canarias es muy intensa, aportando soluciones de digitalización y sostenibilidad en ámbitos clave», subraya.

Con este ensayo, el ITG refuerza su papel estratégico en la economía de la energía limpia al impulsar nuevas oportunidades de negocio, empleo cualificado y avances hacia la neutralidad climática.