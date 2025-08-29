Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Después del verano, el alquiler va a desaparecer para muchos"

El acceso a un alquiler digno se torna cada vez más complejo. La escasa oferta combinada con una demanda creciente y avivada por una dura competencia se convierten en la fórmula perfecta que dificulta la posibilidad de rentar un piso, incluso para quienes perciben salarios considerados aceptables.

A pesar de las acciones regulatorias, el deterioro no parece reversible y muchos expertos en materia inmobiliaria y económica coinciden en que la situación no mejorará a corto plazo. Las previsiones después de verano indican que “el alquiler va a desaparecer para muchos”, según Sergio Gutiérrez, experto en mercado inmobiliario.

Alquiler de vivienda tras el verano

Al concluir la temporada estival el panorama del alquiler de vivienda se tornará más incierto para las personas con menos recursos. “Vienen tiempos complicados, especialmente para los más necesitados”, vaticina el profesional desde su perfil en redes sociales.

“Las rentas más bajas no van a poder alquilar, porque como no va a haber alquiler, ni alquiler social, siempre va a haber una persona que, cuando salga un piso va a tener mejores posibilidades para ser el inquilino, ya sea porque tenga más renta o porque no pueda declararse vulnerable”, explica.

Riesgo para los propietarios

Las condiciones del mercado y las regulaciones hacen que los propietarios sean más exigentes en el momento de decidir a quién le rentan su vivienda, y es que “ya no pueden permitirse tener a un vulnerable como inquilino”, sostiene.

El escenario se agrava en ciertas comunidades autónomas como Catalunya, donde de persistir la situación actual se dificultará aún más el alquiler temporal y habitacional.

El experto precisa que ante esta circunstancia "los propietarios venderán o alquilarán el piso entero" e irá desapareciendo el alquiler hasta ahora considerado "asequible y posible".

También aumentarán las personas que solo pueden permitirse rentar una habitación. “Si necesitas alquilar después de verano lo más normal es que no vayas a poder”, concluye Gutiérrez.