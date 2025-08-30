Inmobiliarias, sanidad y construcción lideran la aportación al PIB de Galicia

Aunque a menudo suene a algo lejano, encuadrado en las famosas cifras macroeconómicas, el Producto Interior Bruto (PIB) saca una foto en detalle del día a día de un territorio. De cómo es su tejido productivo y la evolución que lleva; del grado de exposición a vaivenes globales, como ocurre ahora mismo con la guerra comercial emprendida por Donald Trump desde su vuelta a la Casa Blanca; o la capacidad de resiliencia ante las crisis. Sucedió durante la pandemia del covid. No todas las comunidades sufrieron de la misma manera la sacudida en la actividad. El recorte en Galicia alcanzó el 8,4%, frente al 10,9% del conjunto del Estado y los desplomes del 22,7% de Canarias y el 18,8% de Baleares. Aquí jugó a favor el gran peso de la industria agroalimentaria, un sector esencialísimo; el inesperado buen comportamiento de la automoción; y la menor dependencia del turismo de los visitantes extranjeros. Ahora está sucediendo lo contrario. Van cuatro años y medio creciendo por debajo del total del país.

El PIB gallego rebasó la cota de los 77.000 millones de euros a precios corrientes (incluyendo la inflación) en 2023. Reina el sector servicios con 64,1 de cada 100 euros generados. Industria y energía aportaron el 16,2%; el 6,3% la construcción; y el 4,7% el sector primario. Los impuestos netos sobre los productos representaron el 8,6%, según el balance de contabilidad anual publicado ayer por el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Por la vía de la demanda, el consumo privado se sitúa en el 59,7% del PIB autonómico, todavía ligeramente por debajo de los niveles prepandemia, cuando superaba el 60%. El desembolso público alcanzó el 21,1%; y la formación bruta de capital, que recoge la inversión de las empresas, sigue sin dar un estirón: 16,9% del PIB, la menor cantidad de los últimos tres años analizados por el IGE. Se mantiene el predominio de los beneficios empresariales —incluidas las ganancias de los autónomos— sobre la retribución a los trabajadores. El llamado excedente bruto de explotación rozó el 47% de las rentas de Galicia en 2023, mientras que sueldos y cotizaciones sociales mermaron al 34%, el menor porcentaje de los últimos cinco ejercicios.

La inyección de cada actividad al PIB se mide a través del valor añadido bruto (VAB). El indicador recoge el valor de los productos y servicios de un sector, descontados los costes incurridos en la elaboración. A la cabeza del ranking en Galicia figuraron en 2023 las actividades inmobiliarias con más de 7.800 millones de euros, el 11,1% del VAB total de la economía regional. Hay que tener en cuenta que este capítulo, además del negocio convencional de compraventa y alquiler de inmuebles, incorpora la valoración del arrendamiento de las viviendas en las que residen sus propietarios, según explica el IGE.

La sanidad y los servicios sociales acaparan el 7,1% del valor, algo más de 5.000 millones de euros. Completa el podio del PIB gallego la construcción: 4.880 millones de euros, el 6,9% del VAB. A continuación están la administración pública (4.309 millones de euros); el comercio mayorista y los intermediarios del comercio (3.972 millones); la educación (3.667 millones); el comercio minorista (3.435 millones); la hostelería (3.273 millones); agricultura y ganadería (2.716 millones); suministro de energía y gas (2.399 millones); servicios financieros (2.182 millones); industria alimentaria (1.737 millones); la fabricación de vehículos a motor (1.668 millones); el transporte terrestre (1.458 millones); y el almacenamiento y la logística (1.402 millones).

De todos los principales sectores que mueven la economía gallega, el campo es el que mayor expansión de valor añadido bruto experimentó a lo largo de 2023, casi el 41% de incremento. Las finanzas repuntaron el 33%; y el 24,7% la automoción. Aunque su aportación al PIB es muchísimo más baja, destacan también las alzas registradas en la metalurgia (82,7%); actividades de alquiler (38,3%); seguros (29,8%) y naval (25,9%). Programación, consultoría y otras actividades vinculadas a la informática dan un salto cuantitativo y cualitativo. Dejan la segunda división del VAB y llegan a primera con cerca de 1.100 millones de euros de inyección —por encima, por ejemplo, de los concesionarios y los talleres de coches— tras un incremento del 20,2%.

Una docena de las 72 ramas de actividad analizadas por el IGE arrojan caídas en su valor añadido bruto. Sobresalen coquerías y refino de petróleo, que se redujeron un 32,5%, hasta los 408 millones de euros; pesca y acuicultura descendieron el 21% (584 millones); el 14% la silvicultura y la explotación forestal (356 millones); y el 11% la reparación de ordenadores y otros artículos de uso doméstico). La industria del papel cayó el 6,2% (140 millones); el 4,7% el suministro de electricidad y gas; el 3% las actividades de las empresas de trabajo temporal (311 millones); el 2,5% el comercio minorista (3.972 millones); y el 1,4% las telecomunicaciones (683 millones).

Los bienes y servicios producidos en Galicia alcanzaron los 153.126 millones de euros en 2023. La industria de la alimentación y la automoción lideran de nuevo el músculo de la actividad con 11.555 y 10.070 millones de euros, respectivamente. La construcción escaló hasta los 9.551 millones; el comercio mayorista aglutinó 9.460 millones; 8.423 millones las actividades inmobiliarias; 7.980 millones la sanidad y los servicios sociales; y 6.600 millones la hostelería.

La economía regional baja una marcha a pesar de la remontada del consumo privado

Creció el 2,5% en el segundo trimestre, lastrada por el negocio exterior

La economía mundial se asoma a otra oleada de incertidumbre con lo que pueda dar de sí la embestida de los aranceles al comercio global. A expensas de un acuerdo definitivo entre la Comisión Europea y EEUU, que tienen sobre la mesa la posibilidad rebajar al 15% la tasa a vehículos europeos que entren en el país norteamericano si baja el gravamen comunitario a otros productos estadounidenses, las empresas gallegas se preparan para una posible contracción del consumo en un mercado que no es muy relevante en general, pero sí importante para sectores en particular, con un temido efecto rebote en destinos comunitarios fundamentales y que sí dependen mucho de lo que suceda al otro lado del charco. La caída del negocio exterior es, de hecho, una de las claves de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) gallego a lo largo del segundo trimestre del año. Merman un 1,2% la aportación de las exportaciones y el 2% las importaciones. La economía regional medró el 2,5% en la antesala del verano, tres décimas menos que en los dos trimestres anteriores. Se agarra esta vez a una mejora importante de la demanda interna por el giro del consumo privado. El gasto de los hogares y las instituciones sin ánimo de lucro avanzó el 0,5% respecto a enero-marzo y rompe con dos trimestres en negativo. En la tasa interanual, el alza fue del 1,7%, según los datos publicados ayer por el IGE. La construcción es el sector con mayor tirón con una subida del 6,6%.

