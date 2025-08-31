A Coruña ya es una de las 10 provincias con menos paro y que ha alcanzado el pleno empleo

En poco más de una década, la provincia de A Coruña ha pasado de ser un territorio golpeado por el desempleo a convertirse en una de las zonas con mejor salud laboral de toda España. Lo dicen los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al segundo trimestre de 2025, que sitúan la tasa de paro coruñesa en el 7,2% y la coloca como la décima provincia con menor desempleo del país.

Este porcentaje, que a simple vista puede parecer todavía elevado en comparación con los países europeos más avanzados, encierra un matiz clave: en el caso español, los economistas consideran que el pleno empleo técnico se alcanza entre el 7% y el 8%, debido a la propia estructura de su mercado laboral.

El profesor Juan Crespo, de la EAE Business School, aporta la definición que marca el listón: «Tal como es la estructura económica española, nuestro paro mínimo estaría en torno al 7 y 8%». Esto significa que A Coruña, con su 7,2%, se ha instalado en el pleno empleo técnico, una meta que hace solo unos años parecía lejana.

O dicho de otra manera: A Coruña ya se encuentra en esa zona en la que (casi) todo aquel que quiere y puede trabajar tiene un empleo, y los que figuran como parados son personas en tránsito entre un puesto y otro, están buscando su primer empleo o tienen serias dificultades para acceder al mercado laboral ya sea por su edad o por su formación.

La evolución resulta todavía más llamativa si se pone en perspectiva histórica. En el segundo trimestre de 2013, en plena resaca de la gran recesión, la tasa de paro provincial era del 20,4%. En solo 12 años, se ha reducido en 13,2 puntos, lo que supone la caída más intensa de la serie estadística reciente.

El contraste entre aquel 2013 y la realidad actual es enorme. La provincia soportaba entonces las consecuencias del estallido de la burbuja inmobiliaria, el desplome de la construcción y las dificultades de la industria. Hoy, en cambio, A Coruña se sitúa a la cabeza de un modelo económico con un peso creciente de los servicios de alto valor añadido, apoyado en un tejido empresarial diversificado, con empresas tecnológicas, de logística y un sector servicios orientado al turismo urbano y de negocios. Y sin olvidar, claro, todo lo que supone en términos de empleo directo y, sobre todo, indirecto que la sede de Inditex esté radicada en la provincia.

España, país europeo con mayor desempleo

El caso coruñés se inserta en un fenómeno más amplio. España sigue siendo el país con mayor desempleo de toda la Unión Europea, con una tasa media del 10,3% al cierre del segundo trimestre, frente al 5,9% comunitario. Sin embargo, la foto cambia cuando se observa el mapa provincial: hasta siete provincias ya tienen tasas de paro por debajo del 7%, y 19 están por debajo del 8%, algo inédito desde los años setenta.

Entre ellas figuran territorios de la llamada España vaciada, como Soria o Palencia, donde la despoblación juega un papel clave, y provincias con un pasado industrial fuerte, como A Coruña. «Son dos grupos muy distintos», explica la catedrática de la Universidad de Barcelona, Montserrat Guillén. En el primero, «el tipo de trabajo disponible requiere poca especialización y la gente que se queda encuentra empleo rápido». En el segundo, el reto es otro: captar y retener personal con formación avanzada.

El empuje de la provincia de A Coruña se enmarca en el ciclo expansivo que arrancó tras la pandemia. Ni la guerra de Ucrania ni la crisis inflacionaria han conseguido frenar un mercado laboral que ha demostrado una resiliencia inédita. Según el último informe de Esade, «las proyecciones para el mercado laboral son especialmente positivas, con la tasa de paro aproximándose al 10% en el horizonte de previsión». Ese horizonte para España ya es presente en la provincia, que se sitúa por debajo del listón nacional.

Dinamismo en el empleo

El empuje de la ciudad de A Coruña; el del área metropolitana coruñesa, con Arteixo a la cabeza, sede de compañías como Inditex o Ferroatlántica, de parte de las instalaciones de la refinería de Repsol, de la nueva planta de Estrella Galicia… y el eje que conecta con Santiago (final del Camino de Santiago tan en boga en los últimos años y con empresas punteras como Finsa, Televés, Urovesa o Plexus) han desempeñado y desempeñan un papel crucial. El polo industrial ligado a Inditex, los parques tecnológicos, el puerto exterior y el dinamismo del comercio y la hostelería han creado un ecosistema en el que la oferta de empleo supera en muchos casos a la demanda.

No obstante, esta bonanza convive con problemas estructurales. Las empresas alertan de la falta de mano de obra cualificada, desde técnicos de mantenimiento industrial hasta programadores informáticos. Es la otra cara del pleno empleo: cuando el desempleo baja de cierto nivel, las compañías se enfrentan a dificultades crecientes para cubrir sus plantillas.

Y por último, el pleno empleo técnico no significa la desaparición total del desempleo. Entre quienes figuran en las estadísticas todavía hay jóvenes en busca de su primer trabajo, parados de larga duración y personas con baja cualificación que encuentran más obstáculos para reengancharse al mercado laboral. El riesgo, como alertan los expertos, es que esas bolsas de exclusión se cronifiquen incluso en provincias con cifras récord de empleo.

