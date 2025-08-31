El importe de las hipotecas se dispara en 6.600 euros en A Coruña en solo seis meses

El mercado hipotecario en la provincia de A Coruña vive este año un ritmo desconocido desde hace más de una década. El importe medio de los préstamos concedidos para la compra de vivienda se situó en junio en 129.435 euros, lo que supone un incremento de 6.672 respecto a enero. El crecimiento, de un 5,4% en solo medio año, acerca las cifras actuales a las registradas durante los años de la burbuja inmobiliaria.

El aumento del importe medio se suma a la fuerte reactivación en el número de créditos concedidos. Entre enero y junio, la banca formalizó 4.179 hipotecas en la provincia, un 33% más que en el mismo periodo de 2024 y el registro más alto desde 2011. Solo en junio se otorgaron 704 préstamos, la mayor cifra en este mes desde 2010.

Variación del importe medio de las hipotecas

La tendencia coruñesa se enmarca en un panorama nacional marcado por un aumento generalizado del valor de las hipotecas. En el conjunto de España, el importe medio pasó de 152.233 euros en enero a 168.363 en junio, un incremento del 10,6%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este repunte, que coincide con cifras récord en el número de créditos (243.257 en el primer semestre, el volumen más alto desde 2011), refleja la presión que ejercen los precios de la vivienda sobre los hogares. El encarecimiento se da en un momento en el que los tipos de interés se mantienen en niveles bajos, lo que provoca que aumenten las peticiones hipotecas, debido también a la subida de los precios de los alquileres.

Cádiz, +42%

La situación presenta contrastes significativos por provincias. Mientras en Cádiz el importe medio se disparó un 42% en seis meses, en otras como Lugo u Ourense se registraron descensos, lo que pone de relieve la desigual evolución del mercado inmobiliario en función de la demanda y el dinamismo económico de cada territorio.

En la comunidad, A Coruña es la provincia que muestra el crecimiento más intenso en el valor medio de los préstamos. Los 129.435 euros de media en junio contrastan con las cifras de las otras provincias: Pontevedra (136.107 euros, +3,65%); Ourense (99.294, -1,84%) y Lugo (78.000 -4,38%).

Mientras A Coruña y Pontevedra superan con claridad la barrera de los 125.000 euros, Lugo y Ourense se mantienen entre las provincias españolas con hipotecas medias más bajas (las de Lugo son las más bajas de toda España), lo que refleja un mercado menos tensionado y con menor presión de la demanda.

Sube el número

El dinamismo coruñés se refleja no solo en el importe medio, sino también en el número de hipotecas concedidas. Con 4.179 préstamos en el primer semestre, la provincia concentra más de la mitad de todos los créditos firmados en Galicia (8.143). Esta concentración apunta a un mercado más activo, vinculado a una mayor densidad de población y a un parque inmobiliario con precios más elevados que en el interior de la comunidad.

El repunte en el importe de las hipotecas está directamente ligado a la evolución del precio de la vivienda. Según los datos del INE, el coste de adquisición ha mantenido una senda alcista en la mayor parte de las comunidades durante la primera mitad de 2025, impulsado por la falta de oferta en determinadas zonas urbanas y costeras, así como por el atractivo de la inversión inmobiliaria como valor refugio.

La provincia de A Coruña vuelve a cifras que recuerdan a los años previos a la crisis de 2008, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este ritmo si los precios de la vivienda no se estabilizan.

