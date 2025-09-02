Galicia cerró agosto con 1.800 parados más y suma en total 110.000

Galicia registró en agosto 1.833 parados más en las oficinas de empleo, con respecto al mes de julio, y se situó en 109.691 desempleados, aunque el número de parados descendió con respecto a agosto de 2024 en 8.987 parados (una bajada del 7,57 %).

Así se refleja en los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que también reflejan que, del total de parados en Galicia, 9.556 trabajadores son extranjeros.

Por provincias, la de A Coruña registra en sus oficinas de empleo el mayor número de parados, con 43.595, un 2 % más que el mes de julio (855 parados más); en la provincia de Pontevedra hay inscritos 42.091 parados, un 1,25 % más que el mes anterior (520 parados más); en la de Ourense hay 13.345 parados, un 1,95 % más (255 parados más); y en Lugo hay 10.660 parados inscritos, un 1,94 % más (203 parados más).

En términos interanuales, el número de parados descendió en todas las provincias. En A Coruña hay 3.523 parados menos que en agosto de 2024 (-7,48 %); en Lugo hay 764 parados menos (-6,69 %); en Ourense se registraron 943 parados menos que hace un año (6,6 %); y en Pontevedra hay 3.757 parados menos que en agosto de 2024 (-8,19 %).

Suscríbete para seguir leyendo