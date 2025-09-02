Mango pone a Galicia en el foco de la expansión de la línea Teen

Mango inauguró en Galicia su línea de moda para adolescentes con una primera tienda en Vigo hace justo un año. El formato nació al amparo del área de infantil en 2020, pero funcionó tan bien que la compañía decidió independizarlo con su propia red comercial solo dos años después. «Llena un vacío existente en el mercado y lo lidera con diseños actuales, frescos y juveniles, marcando el ritmo de la moda joven contemporánea», señala Berta Moral, directora global de Mango Teen, que se propone este año dar el gran salto con una veintena de nuevas aperturas. A los establecimientos operativos en la ciudad olívica, Sevilla, Córdoba y Badajoz prevé sumar otras tiendas «en Galicia, Andalucía y Madrid», según anunció el grupo ayer.

En el mercado internacional, las prioridades son Reino Unido, Francia y Portugal. Mango Teen desembarcó este pasado fin de semana en territorio galo con un punto de venta en el centro comercial Westfield La Part-Dieu de Lyon, «uno de los más importantes y dinámicos del país». En Reino Unido estaba presente en Londres con dos establecimientos (Carnaby Street y Westfield London) y el 1 de agosto entró en Escocia. Antes, en el arranque del año, estrenó la línea en Portugal con una tienda en el centro comercial Vasco de Gama de Lisboa.

Además de los 95 mercados en los que opera a través del canal online, Mango Teen cuenta con más de 40 tiendas físicas. Todas siguen el mismo concepto arquitectónico, bautizado como New Med, «de inspiración mediterránea, que refleja el espíritu y la frescura de la marca con la sostenibilidad y la integración arquitectónica como elementos clave».

«La apertura de nuevas tiendas Mango Teen en ciudades como Glasgow, Lyon o Lisboa refleja nuestra voluntad de seguir inspirando y acercando nuestra pasión por la moda, el estilo y la calidad al público juvenil en todo el mundo», valora Moral, responsable también de Mango Kids. «Con estas inauguraciones seguimos consolidando la proyección nacional e internacional de Mango Teen —continúa— y ampliamos el alcance de una propuesta que busca acompañar a las nuevas generaciones».

Mango Teen y Mango Kids elevaron las ventas a doble dígito en 2023 y 2024. Su desarrollo es clave dentro del Plan Estratégico 4E 2024-2026 que la compañía tiene entre manos para lograr «un fuerte impulso de la expansión internacional».

