La coruñesa Externa abre en Zaragoza y ya alcanza las 20 oficinas en España y Portugal

La compañía coruñesa Externa da un nuevo paso en su proceso de expansión con la apertura de una delegación en Zaragoza, que se enmarca dentro del Plan Estratégico 2023-2027 y eleva su red a 18 oficinas en España y 2 en Portugal. Con sede central en A Coruña y de capital 100 % nacional, la firma está especializada en gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal (ETT), externalización de servicios (outsourcing), selección directa, formación y consultoría. La elección de Zaragoza, responde a su papel como nudo estratégico para sectores como la logística, el agroalimentario, la automoción, la defensa o las tecnologías de la información, en un contexto de crecimiento económico y previsiones de aumento del empleo en los próximos años. La nueva sede se ubica en la calle Mártires de la capital aragonesa y estará liderada por Fernando J. Duce.